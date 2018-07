અમેરિકાની 111 વર્ષ જૂની એકમાત્ર હોટેલ, જે ઐતિહાસિક ઇમારતોમાં થાય છે સામેલ

* સહારાએ 2012માં પ્લાઝા હોટેલની નિયંત્રણ હિસ્સેદારી મેળવી હતી

* હોટેલના 75% શેર સહારા ગ્રુપ, 25% ન્યુયોર્કના કારોબારી અને સાઉદીના પ્રિન્સ અલ બલીદ બિન તલાલના હતા

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: કતાર સરકારે સહારા ઇન્ડિયા પરિવારની પ્લાઝા હોટેલને 4 હજાર કરોડ રૂપિયામાં ખરીદી છે. 111 વર્ષ જૂનું પ્લાઝા અમેરિકાની એકમાત્ર હોટેલ છે જે ઐતિહાસિક ઇમારતોમાં સામેલ થાય છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પણ આ હોટેલના માલિક રહી ચુક્યા છે. જોકે દેવાળું ફૂંકાઈ જતા તેમને હોટેલ વેચવી પડી હતી. તેઓ આ હોટેલની તુલના 1507માં બનેલી પેઇન્ટિંગ મોનાલિસા સાથે કરી ચુક્યા છે.

* બે દિવસ પહેલા થયો હોટેલનો સોદો:

વોલ સ્ટ્રીટ જનરલ સમાચાર પત્ર મુજબ, હોટેલ ખરીદવાનો સોદો સોમવારે થયો. સોદામાં હોટેલના ઓપન એરિયા અને તેના ભાગને પણ સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 282 ગેસ્ટ રૂમ બનેલા છે. જોકે સહારા ગ્રુપ તરફથી આ સોદાને લઈને હજુ સુધી કોઈ ઔપચારિક વાત સામે આવી નથી. આ પહેલા એપ્રિલમાં પણ તેને વેચવા માટે સુબ્રતો રોયના સહારા ગ્રુપ સાથે ન્યૂયોર્કના એક ગ્રુપની વાતચીત થઇ હતી, પણ ત્યારે સોદો થઇ શક્યો ન હતો.

- દુનિયાભરમાં કતાર સરકારે હોસ્પિટાલિટી ફંડ અંતર્ગત "સરપ્રાઈઝ બાયર" તરીકે પ્લાઝા હોટેલ ખરીદી છે. આ ફંડમાંથી જ કતાર સરકાર દુનિયાભરમાં હોટેલ ખરીદે છે. કતાર ખાડી દેશ છે. તે લિકવીફાઇડ નેચરલ ગેસનો સૌથી મોટો નિકાસ કરતો દેશ છે. આથી પહેલા કતાર સરકારે લંડન સ્થિત બે મોટી હોટેલ ખરીદી હતી. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Sahara to sell new york hotel for 600 million dollars. Sahara India holds 75 percent share in hotel plaza in America.