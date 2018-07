એક્સિડેન્ટમાં કાપવો પડ્યો પગ, ત્રણ અઠવાડિયા પછી એ જ પગ પકાવીને ખવડાવ્યો મિત્રોને

* રેડિટ યુઝરનો ખુલાસો, પોતાના પગનું માંસ પકાવ્યું

* 11 મિત્રોને આમંત્રણ આપીને તેમને ખવડાવ્યું પોતાનું માંસ

* રસ્તા પર દુર્ઘટના પછી કાપવો પડ્યો હતો યુવકનો પગ આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અમેરિકામાં એક વ્યક્તિએ રેડિટ પર ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો છે. IncrediblyShinyShart નામના રેડિટ યુઝરનું કહેવું છે કે તેણે પોતાના પગનું માંસ પોતે જ પકાવીને ખાધું અને પોતાના મિત્રોને પણ ખવડાવ્યું છે. યુઝરના જણાવ્યા મુજબ, બે વર્ષ પહેલા એક એક્સિડેન્ટમાં પગ કાપ્યા પછી તેણે આવું કર્યું હતું. ખાનારે પણ જણાવ્યું હતું કે પગનું માંસ ટેસ્ટમાં બફેલો મીટ જેવું હતું પણ તેને ચાવવું સહેલું નહોતું.

- ડેઇલી મેલ પર પબ્લિશ થયેલા એક રિપોર્ટ મુજબ, રેડિટ યુઝરે જણાવ્યું હતું કે 2016માં પહાડના રસ્તા પર એક ગાડીએ તેની બાઇકને ટક્કર મારી હતી. આ દુર્ઘટનામાં તેના પગ ખરાબ રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.

- યુઝરે જણાવ્યું, ''ભયાનક ઇજાના કારણે મારા પગને કાપવા પડ્યા હતા. ત્યારે મેં ડોક્ટરને પૂછ્યું હતું કે હું મારો પગ મારી સાથે લઇ જઈ શકું છું તો ડોક્ટરે હા પાડી હતી''

- હોસ્પિટલથી ડિસ્ચાર્જ થયા બાદ એક બાયોબેગમાં મને મારો કપાયેલો પગ સોંપવામાં આવ્યો હતો. તેને ફ્રીઝ કરીને રાખવામાં આવ્યો હતો. પગ લઈને હું ઘરે ગયો હતો અને મેં પણ તેને ફ્રિજમાં રાખી દીધો હતો

- તેના પછી મારા મગજમાં તેને પકાવવાનો વિચાર આવ્યો. યુઝરે જણાવ્યું કે હું મારા કેટલાક નજીકના મિત્રો સાથે હંમેશા વાત કરતો હતો કે કાનૂની રીતે અમને માણસનું માંસ ખાવા મળે તો અમે તેનો સ્વાદ જરૂર ચાખીશુ.

- આ વખતે અમારી પાસે માણસનું માંસ પણ હતું અને તક પણ હતી. આવામાં પગ કાપ્યાના ત્રણ અઠવાડિયા પછી યુઝરે પોતાના 11 ખાસ મિત્રોને આમંત્રણ આપ્યું.

- તેણે તેના મિત્રોને પૂછ્યું હતું કે તે પોતાના કાપેલા પગનું માંસ પકાવવાનો છે તો તેના જવાબમાં 10 મિત્રોએ ચાખવા માટે હા પાડી હતી.

એક મિત્રએ ખાઈને જ બહાર કાઢી નાખ્યું

- રેડિટ યુઝરના જણાવ્યા મુજબ, અમે બધાએ મળીને પગનો કેટલોક હિસ્સો કાપ્યો અને પછી વેજીટેબલ્સ તથા મસાલા સાથે તેને બનાવ્યું.

- તેને મકાઈની રોટલીમાં ટોમેટો સોસ સાથે પીરસવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેમાંથી એક મિત્રએ તો તરત બહાર કાઢી નાખ્યું હતું.

- નોંધનીય છે કે અમેરિકામાં માણસના માંસ ખાવાને લઈને કોઈ ફેડરલ લો નથી.

Reddit user invited friends to eat his leg. This is the strange happening in America.