જાપાનના ઓક્ટોપસે વિશ્વકપ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચો માટે કરી હતી એકદમ સચોટ ભવિષ્યવાણી

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જાપાનનો એક એવો ઓક્ટોપસ જેણે તેની તમામ વિશ્વકપ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચોની સાચી ભવિષ્યવાણી કરી હતી, તેને 27 જૂને ઉકાળીને અને કાપીને વેચવા માટે બજારમાં મોકલી દેવાયો હતો. આ વાત એ જ માછીમારે બતાવી જેણે આ ઓક્ટોપસ પકડ્યો હતો. આ ઓક્ટોપસનું નામ રેબિયો હતું, તેણે 19 જૂને એક બાસ્કેટ દ્વારા કરવામાં આવેલા ત્રણ પ્રયોગ પછી જાપાનની મેચોના વિજેતાઓને સફળતાપૂર્વક પસંદ કર્યા હતા. આ દિવસે જાપાનની પહેલી મેચ કોલંબિયા વિરુદ્ધ હતી.

- ભવિષ્યવાણી કરવા માટે રેબિયો સામે ત્રણ બાસ્કેટ રાખવામાં આવતા હતા. જેમાંથી પહેલા બાસ્કેટમાં જાપાનનું નામ લખેલું હતું, બીજી બાસ્કેટમાં બીજી ટીમનું નામ અને ત્રીજા બાસ્કેટ પર ડ્રો લખેલું હતું. આ પછી જે પણ બાસ્કેટમાં રેબિયો તરતો હતો તેને જ ભવિષ્યવાણી માની લેવામાં આવતી હતી. તેણે જાપાનની ત્રણ મેચોની ભવિષ્યવાણી આ જ રીતે કરી હતી જે પછીથી બિલકુલ સાચી પડી હતી.

- રેબિયોની ભવિષ્યવાણી બાદ જાપાને કોલંબિયાને હરાવી દીધું, તેની આ ભવિષ્યવાણી એકદમ સાચી સાબિત થઇ. પણ નોકઆઉટ રાઉન્ડ પહેલા જ તેને પ્લેટ પર સજાવી દેવામાં આવ્યો. થયું એવું કે રાઉન્ડ 16માં બેલ્જીયમે જાપાનને 32 રનથી હરાવીને બહાર કરી દીધું. જાપાનની આ હારની હજુ પણ ચર્ચા થઇ રહી છે. જાપાને બેલ્જીયમ પર 2-0 ની બઢત મેળવીને તેને 68 મિનિટ સુધી જાળવી રાખી અને પછી બેલ્જીયમે ત્રણ ગોલ કરીને જાપાનથી તેની જીત છીનવી લીધી હતી.

- મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ રેબિયોએ જાપાનની પોલેન્ડ, કોલંબિયા અને સેનેગલ વિરુદ્ધ થનારી ત્રણેય મેચ માટે સટીક ભવિષ્યવાણી કરી હતી. ત્યાં જ પોલેન્ડ વિરુદ્ધ જાપાનની ત્રીજી મેચમાં માછીમારે તેને પકડીને બજારમાં વેચી નાખ્યો હતો. આથી પહેલા વર્ષ 2010માં પોલ દ ઓક્ટોપસે 6 વિશ્વકપ મેચોની સાચી ભવિષ્યવાણી કરી હતી. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Rabio octopus who predicted for Japan in Fifa killed before last match. This is the interesting news around the FIFA.