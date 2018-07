પોલેન્ડમાં લગભગ 40 લાખ ઈંડા રાતોરાત બજારમાંથી હટાવી દેવાયા

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પોલેન્ડની પશુચિકિત્સા સેવાએ લગભગ 40 લાખ ઈંડાને બજારમાંથી હટાવી લીધા છે. આ ઈંડા એક એન્ટી બાયોટિકથી દુષિત છે. એક દિવસ પહેલા જર્મનીના સુપરમાર્કેટે પણ ઈંડાને રાતોરાત બજારમાંથી હટાવી લીધા હતા. જાપાનમાં એક નાનકડી Trickથી 84% ઘટી ગયા સ્યુસાઇડ, ભારતે પણ લેવી જોઈએ શીખ

- અધિકારીઓના નિરીક્ષણ પછી ઘરેલુ બજારમાં વેચાણ માટે રાખવામાં આવેલા ઈંડાઓને હટાવી લેવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. એક સ્ટેટમેન્ટ મુજબ,“આ ઈંડાઓને બજારમાંથી એટલા માટે હટાવી લેવાયા છે કારણકે તેમાં એન્ટિબાયોટિક લાસાલોસીડના અવશેષોની હાજરી સ્વીકાર્ય પ્રમાણથી વધારે પડતી છે.’’

- પોલેન્ડ પશુચિકિત્સા સેવાના પ્રમુખ પોવેલ નેમજુકે જણાવ્યું કે આ દવા ‘ભૂલથી’ ઈંડા આપતી મરઘીઓના ભોજનમાં ભળી ગઈ હતી. તેમણે પોલૅન્ડની સમાચાર એજન્સી પીએપીને બતાવ્યું,“ચિકનને જાડું કરવા માટે અપાતું ભોજન ભૂલથી ઈંડા આપતી મરઘીઓને આપી દેવાયું હતું.”

- મંગળવારે જર્મનીના અધિકારીઓએ લગભગ 73,000 ડચ ઈંડાઓને સુપરમાર્કેટથી હટાવી લીધા હતા જેમના ફિપ્રોનીલથી દૂષિત થવાની વાત સામે આવી હતી. આ જ કીટનાશકના લીધે ગયા વર્ષે ખાદ્ય સામગ્રીઓને લઈને લોકોમાં ઘણો ડર બેસી ગયો હતો.

- લોઅર સેકસોનીના કૃષિ મંત્રાલયે કહ્યું કે આ દૂષિત ઈંડાઓ નેધરલેન્ડના એક જૈવિક ફાર્મમાંથી આવ્યા છે. જોકે, તેમણે કહ્યું છે એક તેનાથી હેલ્થને કોઈ નુક થઇ રહ્યું નથી. ગયા વર્ષે આ જ પ્રકારની એક ઘટનામાં 45 દેશોમાં લાખોની સંખ્યામાં ઈંડાઓને નષ્ટ કરી દેવાયા હતા.

- ફિપ્રોનીલનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે જાનવરોથી જૂ, પિસ્સુ વગેરે દૂર કરવા માટે કરવામાં આવે છે. આ દવાને ખાદ્ય ઉપયોગમાં લેવા માટે પ્રતિબંધ કરાઈ છે.

