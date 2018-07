નાસાના રોવરે મંગળ ગ્રહ પરથી મોકલેલી તસવીરે જગાડી ચર્ચા

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: લાંબા સમયથી મંગળ ગ્રહનું અધ્યયન કરતા નાસાના અંતરિક્ષ યાન 'કયૂરિયોસિટી રોવરે' પોતાના કેમેરામાં એક રસપ્રદ તસવીર કેદ કરી છે. રોવરે મંગળ ગ્રહ પર ધૂળથી ઉભા થયેલા રેતીના તોફાનની તસવીર ખેંચી છે. રોવરે મંગળ ગ્રહ પર ધૂળ ભરેલી આંધી ચાલતી હોય તેવી તસવીરો કેદ કરી છે.

- નાસા મીડિયાએ આ જાણકારી આપતા જણાવ્યું છે કે ધૂળથી ભરેલી આંધી લાલ ગ્રહ પર પાછલા બે અઠવાડિયાથી આ મોટા ભાગમાં છવયેલી છે. મંગળ પર ચાલી રહેલું આ તૂફાન એટલું ચિંતાજનક છે કે અંતરિક્ષ એજન્સીએ મંગળના અધ્યયન માટે ચાલી રહેલા તમામ રિસર્ચ કાર્યોને સ્થગિત કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

- જોકે, 'કયૂરિયોસિટી રોવર'નું મોટાભાગનું કામ સૂર્ય ઉર્જા આધારિત છે. આવામાં 'કયૂરિયોસિટી રોવર'ને ચાલુ રાખવામાં તેમાં લાગેલી ન્યૂક્લિયર પાવર બેટરી દિવસ રાત ચાલી રહી છે.

- વૈજ્ઞાનિકોએ બતાવ્યું છે કે આ ધૂળની ડમરી વારંવાર પોતાનો વિસ્તાર વધારી રહી છે. 'કયૂરિયોસિટી રોવર' પર આ ધૂળ વધુ મોટા પ્રમાણમાં જામી શકે એમ છે.

