ખૂલ્લેઆમ 'લિપ કિસ' કરનાર ફિલિપાઇન્સના રાષ્ટ્રપતિ બોલ્યા - મહિલાઓ ઈચ્છશે તો છોડી દઈશ પદ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સાઉથ કોરિયાની સત્તાવાર મુલાકાતે નીકળેલા ફિલિપાઇન્સના રાષ્ટ્રપતિ રોડ્રિગો દુતેરતેએ એક મહિલાને 'લિપ કિસ' કરી લીધી હતી. દુતેરતેની આ હરકતના કારણે લોકોમાં નારાજી છે. લોકોની નારાજગી પર રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું છે કે,"જો મહિલાઓ ઇચ્છશે તો હું મારા પદ પરથી રાજીનામુ આપવા તૈયાર છું. જો મહિલાઓને મારુ કિસ કરવું આપત્તિજનક લાગ્યું હોય તો સહી સાથે મને રાષ્ટ્રપતિ પદ પરથી હટાવવા માટે અરજી દાખલ કરી શકે છે."

વિરોધીઓએ ગણાવી અશ્લીલ હરકત દુતેરતેની આ ઘટનાને સંપૂર્ણ રીતે એકે દેખાડો અને લોકોના મનોરંજન માટે કરાયેલી જણાઈ રહી છે. જોકે, ફેમિનિસ્ટ કમ્યુનિટી અને વિરોધીઓએ આ ઘટનાને રાષ્ટ્રપતિની એક 'અશ્લીલ હરકત' તરીકે ગણાવી છે.

સાઉથ કોરિયાની સત્તાવાર યાત્રા બાદ રાષ્ટ્રપતિ દુતેરતેએ મીડિયાને સંબોધીને કહ્યું કે જો પૂરતી સંખ્યામાં મહિલાઓ પોતાને પદ હટાવવા માટે સહી કરી દેશે તો તેઓ પોતાના પદથી રાજીનામુ આપી દેશે.

