ટીવી શો પર બનાવેલા એક પકવાને બે શત્રુ દેશોને સાથે લાવીને ઉભા કરી દીધા

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ટીવી શો પર બનાવેલા એક પકવાને બે શત્રુ દેશોને ક્યારે સાથે લાવીને ઉભા કરી દીધા કઈ ખબર જ ના પડી. સાઉથ ઇસ્ટ એશિયાના દુશમન દેશ મલેશિયા અને ઇન્ડોનેશિયા આમ તો પડોશી દેશ છે. પણ એવું ઘણી ઓછી વખત જોવાયું છે કે કોઈ મુદ્દે બંને દેશોની સહમતી ક્યારેય એકસરખી બની હોય.

- આ જ વર્ષે એપ્રિલ મહિનામાં બ્રિટનમાં આયોજિત એક બહુચર્ચિત શો માસ્ટર શેફ્ટમાં મલેશિયાની એક ઉમેદવાર જાલીહા કાદિરે 'ચિકન રેનડાંગ' નામની ડીશ બનાવીને જજ સામે રજૂ કરી હતી, પકવાનને ચાખતા એક જજે ડિશને રિજેક્ટ કરતા કહી દીધું હતું કે,"તમારી ડીશ ક્રિસ્પી નથી." પછી જજની આ વાત ઇન્ટરનેટ વોરમાં ફેરવાઈ ગઈ.

- ઇન્ડોનેશિયા અને મલેશિયાના ઇતિહાસમાં રેનડાંગ ડિશનો ઉલ્લેખ કેટલીયે જગ્યાએ છે, આ ડીશ મટનમાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેને બનાવવા માટે ઘણો જ સમય લાગે છે. 7 કલાકમાં તૈયાર થતી આ ડીશને ધીમા તાપે નારિયેળ અને બીજા મસાલાઓ સાથે પકાવવામાં આવે છે. તેમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા મટનને એવી રીતે પકાવવામાં આવે છે કે તે તેમાં ઓગળી જાય. હવે આવામાં શોના જજનું કહેવું છે કે ડીશ ક્રિસ્પી નથી. આ અજીબોગરીબ જજમેન્ટ મલેશિયા અને ઇન્ડોનેશિયાના બંને દેશના લોકોને હજમ થયું નહીં.

* જજનું વધુ એક વિવાદિત સ્ટેટમેન્ટ

જજના સ્ટેટમેન્ટથી આમ પણ ઇન્ટરનેટ પર એક લડાઈ છવાઈ ગઈ હતી. #CrispyRendag અને #Rendangate નામના હેશટેગ પણ ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યા હતા. ડીશ બાબતે અન્ય એક જજે ટિપ્પણી કરી દીધી હતી કે રેનડાંગ એક ઈન્ડોનેશિયન ડીશ છે, તેની આ ટ્વીટ પર એક જકાર્તાના સોશિયલ મીડિયા યુઝરે લખ્યું કે, શું રેનડાંગના નામ પર મલેશિયા અને ઇન્ડોનેશિયાને લડાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો? અમે આવું નહીં થવા દઈએ અને અમે એકસાથે થઇ જશું. હકીકતમાં આ ડીશ મૂળરૂપથી ઇન્ડોનેશિયાની છે પણ તેના પર મલેશિયાએ પણ પોતાનો દાવો દેખાડ્યો છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

One dish brought two countries closer. This is how 2 countries came close to fight for a reason.