537 કરોડ રૂપિયામાં વેચાણી ફરારીની જૂની ગાડી, બની દુનિયાની સૌથી મોંઘી ગાડી

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: પ્રખ્યાત કાર કંપનીની એક ગાડીએ સૌથી મોંઘા વેચાવાનો રેકોર્ડ બનાવી દીધો છે. હાલમાં જ જર્મનીમાં થયેલી એક હરાજીમાં ફરારી 250 GTO માટે 537 કરોડ રૂપિયા (80 મિલિયન ડોલર)ની બોલી લાગી. આ સાથે જ તે દુનિયાની સૌથી મોંઘી ગાડી પણ બની ગઈ છે. જણાવી દઈએ કે ફરારી કંપનીએ આ કારના દુનિયાભરમાં માત્ર 36 મોડેલ જ વેચ્યા હતા. રિપોર્ટ મુજબ વેધરટેક કંપનીના CEO ડેવિડ મૈકનીલે આ કારની ડીલ કરી હોવાની શક્યતા છે.

1963માં બની હતી આ કાર...

- ફરારીએ 1962થી 1964ની વચ્ચે 250 GTO કારના માત્ર 36 મોડેલ બનાવ્યા હતા. જે મોડેલની હરાજી થઇ તે 1963નું મોડેલ હતું

- દુનિયાની સૌથી મોંઘી ગાડી બની ચુકેલી આ ગાડીએ 1964માં દુનિયાની સૌથી પ્રખ્યાત અને ઐતિહાસિક મોટર રેસમાંથી એક ટૂર ડી ફ્રાન્સને પણ જીતી હતી

- 1963 મોડેલની આ ફરારી 250 GTO વેચાયા પછી મોટાભાગના સમય માટે જર્મનીમાં જ રહી હતી. 1990s માં આ ફરારીને DK એન્જીનિયરિંગે રિસ્ટોર કરી હતી.

- DK એન્જીનિયરીગના ઓટોમોબાઇલ એક્સપર્ટ જેમ્સ કોટીંઘમના જણાવ્યા મુજબ,'હિસ્ટ્રી અને ઓરિજનાલિટીના મામલે વિના કોઈ શંકાએ આ ગાડી હાજર સૌથી સારી 250 GTOમાંથી એક છે.'

- જર્મનીની ડૂપોંન્ટ રજિસ્ટ્રીના રિપોર્ટ મુજબ આ દુર્લભ ફરારીના ખરીદનાર ડેવિડ મૈકનીલ હોઈ શકે છે. જે વેધરટેક કંપનીના CEO છે

- મૈકનીલને ફરારી પ્રત્યે તેમની દીવાનગી માટે ઓળખવામાં આવે છે. તેમની કંપની વેધરટેક, ફ્લોર મેટ્સ અને કાર્ગો એરિયા કવર્સ બનાવવા અને વેચવાનું કામ કરે છે

1% કિંમતમાં આવી જશે આજની સુપરકાર

- ફરારી 250 GTO જ્યાં 537 કરોડ રૂપિયામાં વેચાઈ છે, ત્યાં જ આ વર્ષે લોન્ચ થયેલી ફરારી 812 સુપર ફાસ્ટ કારની કિંમત તેની સરખામણીએ માત્ર 5.2 કરોડ રૂપિયાની જ છે. જે તેની સરખામણીએ માત્ર 1% છે. (ટકાવારી પ્રમાણે 1% ટકો જ થાય)

Old Ferrari car sold for 537 crore and became most expensive car. This is the car which got highest price in the world.