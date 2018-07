અમેરિકન પ્રમખ ટ્રમ્પ અને તેના પરિવારને લઈ એક પુસ્તકમાં નવા ખુલાસા

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: શું અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેની દીકરી ઇવાંકા પર બ્રેસ્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ માટે દબાણ કર્યું હતું? હકીકતમાં વેનિટી ફાયરની સિનિયર રિપોર્ટર એમિલી જેન ફોક્સે પોતાના પુસ્તક 'Born Trump: Inside America's First Family'માં આ બાબતે નવા ખુલાસા કર્યા છે. એમિલી જેનના જણાવ્યા મુજબ, ઇવાંકા કોલેજ સમયથી જ મોડેલ બનવા માંગતી હતી. આ માટે તે દર વર્ષે ફોટોશૂટ પણ કરાવતી હતી. તેના પર વર્ષ 44,000 ડોલર એટલે કે 30 લાખ રૂપિયા જેટલો ખર્ચ થતો હતો.

- 'New York Post'માં છપાયેલા આર્ટિકલ મુજબ, એમિલી જેન ફોક્સે પોતાના પુસ્તકમાં અમેરિકન પ્રમુખ અને તેના પરિવાર બાબતે કેટલાયે ખુલાસાઓ કર્યા છે. એમિલી મુજબ ટ્રમ્પ ઇવાંકાને આકર્ષક જોવા માંગતા હતા. ટ્રમ્પ ઇચ્છતા હતા કે ઇવાંકા બ્રેસ્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ કરાવે. આ માટે ટ્રમ્પ પોતાની દીકરી પર દબાણ પણ કરી રહયા હતા. જોકે તેમની બહેનની દખલ રહેતા બ્રેસ્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ થઇ શક્યું ન હતું.

- એમીલીનો દાવો છે કે એકવાર 'The Howard Stern Show'માં એન્કરે ટ્રમ્પને તેમની દીકરી અંગે પૂછ્યું હતું, ત્યારે ટ્રમ્પનો જવાબ હતો કે,'ઇવાંકા કામુક દેખાય છે. જો તેણીએ બ્રેસ્ટ ઇમ્પ્લાન્ટ કરાવ્યું હોત તો વધુ આકર્ષક દેખાતી.' આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

new gossip on Trump and his family. This is the latest news about trump.