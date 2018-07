દુનિયાના સૌથી ઊંચા પર્વત પર થવા લાગ્યા છે કચરાના ઢગલા

નેશનલ ડેસ્ક: દુનિયાના સૌથી ઊંચા પર્વત ઉપર પણ હવે કચરાના ઢગલા થવા લાગ્યા છે. હકીકતમાં પર્વતારોહણથી માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર જતા લોકોની સંખ્યામાં ખાસ વધારો થઇ રહ્યો છે અને માનવામાં આવી રહ્યું છે કે પર્વતારોહકો ત્યાંના પર્યાવરણની કોઈ ચિંતા કરી રહ્યા નથી. જેના કારણે માઉન્ટ એવરેસ્ટ કચરાના ઢગલામાં ફેરવાઈ રહ્યો છે.

- રિપોર્ટ અનુસાર, માઉન્ટ એવરેસ્ટના 8,848 મીટર લાંબા રસ્તામાં પર્વતારોહકો પોતાના ટેન્ટ, બેકાર થઇ ગયેલા સાધનો, ખાલી ગેસ સિલિન્ડર અને કુદરતી શૌચ (માનવીય અશિષ્ટ) પણ છોડીને આવે છે. 18 વાર એવરેસ્ટની ચઢાઈ કરનાર પેમ્બા દોરજે શેરપાનું કહેવું છે કે,'આ ઘણું જ ખરાબ છે અને આંખોને ખુંચે છે.'

- જણાવી દઈએ કે પહાડ પર ટનની સંખ્યામાં કચરો પડ્યો છે. એવરેસ્ટ પર ચઢનાર લોકોની સંખ્યામાં સતત વધારો થઇ રહ્યો છે. આ વર્ષે ઓછામાં ઓછા 600 લોકો અત્યાર સુધી તળેટી સુધી પહોંચી ચુક્યા છે. જેના લીધે સમસ્યા વધુ બગડી રહી છે. આ સાથે જ વૈશ્વિક તાપમાનમાં પણ વધારો થતા બરફ પીગળી રહ્યો છે અને હિમનદી સાથે આ કચરો પણ ઉભરાઈને આવી રહ્યો છે.

- ત્યાં જ કચરો ઓછા કરવાના પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યા છે. નેપાળે નિયમ બનાવ્યો હતો કે પર્વત પર ચઢનાર પ્રત્યેક ટીમે લગભગ અઢી લાખ રૂપિયા જમા કરાવવા પડશે. જે પર્વતારોહક પોતાની સાથે ઓછામાં ઓછો 8 કિલો કચરો લાવશે, તેને આ રકમ પરત કરી દેવામાં આવશે.

- સાગરમાથા પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિના અનુસાર વર્ષ 2017માં નેપાળના પર્વતારોહકોએ લગભગ 25 ટન કચરો અને 15 ટન અમાનવીય કચરો પણ નીચે લઈને આવ્યા હતા. આ મોસમમાં આથી પણ વધુ કચરો નીચે લાવવામાં આવ્યો પણ તે દર વર્ષે જમા થનાર કચરાના હિસ્સા જેટલું જ છે.

Mount Everest high altitude rubbish dump. This is the shocking reality of Mount Everest.