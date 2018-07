ક્રૂર માતાએ દીકરીની ડેડબોડી 14 વર્ષ કબાટમાં છુપાવી રાખી, દીકરાને પણ ભૂખ્યો રાખી મારી નાખ્યો

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇંગ્લેન્ડમાં એક મહિલા દ્વારા પોતાની નવજાત દીકરીનો મૃતદેહ ઘરમાં 14 વર્ષ સુધી છુપાવીને રાખવાનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. આ વાતનો ખુલાસો મહિલાએ પોતે જ આ અઠવાડિયે કોર્ટમાં કર્યો છે. આ મહિલા બે વર્ષ પહેલા પોતાના દીકરાને પણ ભૂખ્યો મારવા માટે પણ આરોપી છે.

દીકરીને દફન ના કરી શકી... - 45 વર્ષીય ડોન ક્રેન્સટને કોર્ટમાં કહ્યું, વર્ષ 2002માં લીડ્સ શહેરમાં મને મારા ઘરમાં જ લેબર પેઈન થયો હતો. તેની અડધી કલાક પછી જ મેં દીકરીને જન્મ આપ્યો હતો, પણ તે જીવિત ન હતી. મને આ પ્રેગ્નન્સી બાબતે ખબર ન હતી અને હું ઇચ્છતી પણ ન હતી કે કોઈ બીજાને આ બાબતે ખબર પડે. માટે જ મેં ઘરમાં હાજર કોઇપણ વ્યક્તિને મદદ માટે બોલાવી ન હતી. - ડોને કહ્યું, મેં ઉતાવળમાં તેને પેકેટમાં નાખીને ઉપરના કબાટમાં રાખી દીધી. હું તેને દફન કરવા માંગતી હતી પણ ઘરમાં કોઈને કોઈ હાજર રહેતું હતું એટલે હું એવું ન કરી શકી, જુન 2016માં ડોનના ઘર પાસે તેની દીકરીનો મૃતદેહ કાઢવામાં આવ્યો હતો.

દીકરાને મરવા માટે છોડી દેવાનો આરોપ

જૂન 2016માં દીકરીના મૃતદેહ સાથે ડોનના દીકરા જોર્ડનને પણ ખુબ ખરાબ હાલતમાં કાઢવામાં આવ્યો હતો. 18 વર્ષના છોકરાનો વજન માત્ર 36 કિલો રહી ગયો હતો. તે પથારી સાથે ચોંટી ગયો હતો. તેણે કેટલાયે દિવસોથી ખરાબ નેપી પહેરીને રાખી હતી અને સતત પડ્યા રહેવાને લીધે તેના શરીર પર ઘા રહી ગયા હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, તેની હાલત હિટલરના ટોર્ચર કેમ્પના કેદીઓ જેવી થઇ ગઈ હતી. જોર્ડનને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કરાવ્યાના થોડા દિવસ પછી જ તેનું મોત થઇ ગયું હતું.

ડોન પર આરોપ છે કે જયારે બીમાર દીકરો ચાલવામાં પણ અસક્ષમ થયો તો તેને એક રૂમમાં મરવા માટે છોડી દીધો હતો. કુપોષણ અને સારસંભાળની અછતના લીધે તેની આવી હાલત થઇ ગઈ હતી. આ મામલે ઘરમાં ડોન સાથે રહેતી તેની મોટી બહેન અને માતાને પણ આરોપી બનાવાયા છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Mother stored dead body of a new born daughter for 14 years. This is the shocking news about mother and its whole family.