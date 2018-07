માતાએ પોતાના જ બાળકનું ગળું દાબીને લઇ લીધો જીવ, મૃતદેહને છુપાવી દીધો લોકરમાં

ટોક્યો: જાપાનમાં નવજાત બાળકના ખોફનાક રીતથી મર્ડરનો મામલો સામે આવ્યો છે. અહીં એક મહિલાએ પોતાના જ બાળકનું ગળું દબાવીને માત્ર એટલે મર્ડર કરી નાખ્યું કે દુનિયાને તેની પ્રેગ્નન્સી અંગે ખબર ન પડે. આટલું જ નહીં, આ પછી તેણે ડેડબોડી છુપાવવા માટે બાળકને બેગમાં રાખીને પોતાના લોકરમાં નાખી દીધું. કેટલાયે મહિના પછી જયારે લાશમાંથી વાસ આવવા માંડી ત્યારે લોકર ખોલવામાં આવ્યું અને મહિલાનો ગુનો સામે આવ્યો.

Mother murdered her own child and locked dead body in locker. This is the most shocking incident of a mother.