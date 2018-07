ડોક્ટર્સ સમજી ન શક્યા બાળકની બીમારી, તો મમ્મી પોતાનું રિસર્ચ કરી સામે લાવ્યા હકીકત

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જોર્જિયાના લા ગ્રેન્જમાં એક માતાએ પોતાના દીકરાની વિચિત્ર બીમારી વિશે બતાવ્યું છે. જેના વિશે ડોક્ટર્સ પણ કોઈ ફોડ પાડી શક્યા ન હતા. ડેનિયલ મૈકનેર નામની મહિલાએ જણાવ્યું કે તેણે પોતે કેટલીયે બુક્સ અને ઇન્ટરનેટ પર રિસર્ચ કરીને દીકરાનો જીવ બચાવ્યો હતો. મહિલાએ એક મેગેઝીનમાં આપેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં દુનિયાના બાકી પેરેન્ટ્સને પણ પોતાના બાળકોની આવી નાની પણ ખતરનાક બીમારીથી એલર્ટ રહેવા માટે જણાવ્યું હતું. જાપાનમાં એક નાનકડી Trickથી 84% ઘટી ગયા સ્યુસાઇડ, ભારતે પણ લેવી જોઈએ શીખ

શું છે માતા અને તેના દીકરાની આ અનોખી કહાની?

- ડેનિયલે જણાવ્યું કે તે પોતાના 5 વર્ષના દીકરા મેસોનને પોતાની મમ્મીના ઘરે લઈ ગઈ હતી. ત્યાં ઘરમાં નાહતી વખતે તેના દીકરાને એક ટીક (નાનકડા કીડા)એ કરડી લીધું હતું. ટીકના કરડ્યા પછી મેસોન પર તેની તરત કોઈ અસર નહોતી થઇ. - તેણીએ જણાવ્યું કે,"જયારે મારો દીકરો સવારે ઉઠ્યો તો તેની નાભિ પર ટીકના કરડવાથી લાલ નિ બની ગયું હતું અને તે ભાગ થોડો ઈન્ફેક્ટેડ પણ દેખાતો હતો. હું તરત તેને ડોક્ટર પાસે લઇ ગઈ. ડોક્ટરે તેને ઇમ્પીટિગો (બેક્ટેરિયલ સ્કિન ઇન્ફેક્શન) બતાવીને મને 10 દિવસની એન્ટીબાયોટિક્સ આપીને રવાના કરી દીધી હતી."

આખરે મેસોનને શું થયું હતું? - ડેનિયલે બતાવ્યું કે,"ડોક્ટરની વાત પર મને ભરોસો ન આવ્યો અને મેં પોતે જ મેસોનની બીમારી પર ઇન્ટરનેટ અને પુસ્તકોમાંથી રિસર્ચ કરવાનું શરુ કરી દીધું હતું. મેં એક એવી સ્થિતિને શોધી કાઢી કે જે મારા દીકરાની બીમારી સાથે મેળ ખાતી હતી."

- "આ કંડિશનનું નામ 'રોકી માઉન્ટેન સ્પોટેડ ફીવર' હતું." તેને ટીક બોર્ન પણ કહે છે. તેમાં ફીવર, માથાનો દુખાવો, ઉલ્ટી થવી અને પેટમાં દુખાવાના સિમટમ્સ હોય છે. તે તાવ સાથે નજરે આવતો નથી માટે તેના વિશે જાણકારી મેળવવી મુશ્કેલ બની જાય છે."

- ડેનિયલે બતાવ્યું કે જો આ એન્ટીબાયોટિક્સને સરખી કરવામાં ન આવે તો આ કન્ડિશનમાં વાળ ખરી જવા, શરીરના કોઈ ભાગનું અલગ થઇ જવું અને ખરાબ સ્થિતિમાં જીવ પણ ગુમાવી શકે છે."

- તેણીએ જણાવ્યું કે ઘરમાં નાના બાળકોની આવી કન્ડિશનને નજર અંદાજ ન કરીને તેની કાળજી લેવી જોઈએ અને તેમની આ વાત અન્ય પેરેન્ટ્સ માટે એક શીખ છે.

Mother did research with books and internet to find illness of her kid. This is the serious problem with a child and mother solved it.