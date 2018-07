ઝુકરબર્ગ અને વોરેન બફેટની સંપત્તિ એકસરખી, મુકેશ અંબાણી જેક માની નજીક પહોંચ્યા

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ફેસબુકના સીઈઓ માર્ક ઝુકરબર્ગે સંપત્તિ મામલે બુધવારે હેથવેના ચેરમેન વોરેન બફેટની બરાબરી કરી લીધી છે. તે હવે દુનિયાનો ત્રીજો સૌથી અમીર વ્યક્તિ બનવાની નજીક છે. ઝુકરબર્ગ (34) ઉંમરમાં બફેટ (87)થી 53 વર્ષ નાનો છે. બુધવારે બ્લૂમબર્ગના બિલિયેનર ઈન્ડેક્ષમાં ઝુકરબર્ગની સંપત્તિ 81.6 અરબ ડોલર (લગભગ 5 લાખ 50 હજાર કરોડ) થઇ ગઈ હતી. જોકે, શુક્રવારે તેમાં લગભગ 30 કરોડ ડોલરની ઘટ આવી ગઈ હતી. ત્યાં જ બફેટ 81.6 અરબ ડોલર સાથે ત્રીજા નંબરે છે. - ભારતના સૌથી અમીર વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણી અલીબાબાના સ્થાપક જેક માથી એક ડગલું દૂર છે. શુક્રવારે મુકેશ અંબાણી 41.9 અરબ ડોલર (લગભગ 2 લાખ 84 કરોડ રૂપિયા)ની સંપત્તિ સાથે 15મા સ્થાને રહ્યા હતા. ત્યાં જ જેકમા 45.8 અરબ ડોલર (3 લાખ 11 હજાર કરોડ રૂપિયા) નેટવર્થ સાથે 14મા સ્થાને છે. - ડેટા ચોરી મામલે ફેસબુકના સીઈઓને ખુબ ટીકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. માર્ચમાં તેમની કંપનીના શેરની કિંમત તૂટીને પ્રતિ શેર 155.22 ડોલર થઇ ગઈ હતી, જોકે હવે તે 202 ડોલર પ્રતિ શેર છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Mark Zuckerberg and Warren buffet equals their wealth. This is the new figures given by bloomberg.