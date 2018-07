અમેરિકામાં આકાશમાંથી વરસી 'સફેદ' આફત, ઘણી ગાડીઓના કાચ તૂટ્યા

ઈન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ અમેરિકાના ટેક્સાસમાં આકાશમાંથી વરસેલી સફેદ આફતે લોકોનું જીવન મુશ્કેલ કરી દીધું છે. ઉત્તરી ટેક્સાસના ઘણા વિસ્તારોમાં આવેલા વાવાઝોડા બાદ વરસાદ થયો અને તેની સાથે કરા પણ પડ્યા. આકાશમાંથી વરસેલા કરાની સાઈઝ બેઝબોલના બોલ કરતા પણ મોટી હતી, જેના કારણે ઘણી ગાડીઓના કાચ તૂટી ગયા છે. આ ઉપરાંત ઘણા ઘરોને પણ નુકશાન પહોંચ્યું છે. અડધી રાતે વરસેલા વરસાદ અને કરાથી લોકો ગભરાઈ ગયા છે. ઘણી જગ્યાએ તો એટલા મોટા કરા પડ્યા હતા કે, બીજા દિવસે બપોર સુધી પીગળ્યા નહોતા.

many cars have broken glass in usa due to white Hail rain click here to read more