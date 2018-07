અમેરિકામાં ભૂલથી છૂટી ગયો કેદી, 2 કલાક પછી પત્ની ફરી જેલમાં મૂકી આવી

ન્યૂયોર્ક: અમેરિકાના કોલારાડોમાં એક કેદી જેમ્સ રેનર્સન (38) ભૂલથી જેલમાંથી છૂટી ગયો હતો. જયારે તે ઘરે પહોંચ્યો તો પત્નીએ ખુશ થવાની જગ્યાએ બે કલાક પછી તેને કારમાં બેસાડીને કોલારાડોની મેસા કાઉન્ટી જેલમાં છોડીને આવી ગઈ. રેનર્સન પર ધમકાવવા અને કાનૂન તોડવાના કેસ ચાલી રહ્યા છે.

- અખબાર ધ ગ્રાન્ડ જંકશન ડેઇલી સેન્ટિંલએ રિપોર્ટમાં બતાવ્યું કે દસ્તાવેજમાં ગડબડીના લીધે રેનર્સન છૂટી ગયો હતો. થયું એવું કે થોડા દિવસ પહેલા રેનર્સનની કોટડીમાં એક અન્ય કેદી માર્વિન માર્ચને રાખવામાં આવ્યો હતો. પછી માર્વિનને રેનર્સનની સેલમાંથી હટાવી લેવાયો હતો, પણ જેલના ઓફિસરોએ તેને દસ્તાવેજમાં અપડેટ કર્યું નહીં. જ્યારે માર્વિનના છૂટવાની તારીખ આવી તો ઓફિસર રેનર્સનના સેલમાં પહોંચ્યા. જેલ સ્ટાફે આ વસ્તુ તપાસવાની તસ્દી ન લીધી કે જે કેદીને છોડવામાં આવી રહ્યો છે તે સાચો કેદી છે કે નહીં. જેના લીધે રેનર્સન જેલમાંથી છૂટી ગયો.

- પોલીસે માન્યું કે - સ્ટાફથી ભૂલ થઇ છે. મેસા કાઉન્ટીના ઓફિસર સાર્જન્ટ હેન્રી સટોફેલએ કહ્યું,"જેલ સ્ટાફે સંપૂર્ણ રીતે નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. તેમણે રેનર્સનના કાંડા પર બાંધેલો બેન્ડ અને તેનો ફોટો પણ ન જોયો. જેલ પોલિસીને અપડેટ કરવાની જરૂર છે." સ્ટોફેલે રેનર્સનની પત્ની દ્વારા લેવાયેલા પગલાંની નોંઘ લઈને વખાણી છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Man mistakenly released from prison returned by wife just two hours later. This is the real event of America.