ટ્રમ્પની દીકરી-જમાઈએ White House બહારથી જ એક વર્ષમાં કરી 553 કરોડ રૂપિયાની કમાણી

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: વર્ષ 2017 દરમિયાન અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની દીકરી ઇવાન્કા ટ્રમ્પ અને જમાઈ જેરેડ કુશનરે White Houseમાં સિનિયર એડવાઈઝર તરીકે સેવા આપતી વખતે 'બહારની આવક' તરીકે 553 કરોડ રૂપિયા(82 મિલિયન ડોલર) મેળવ્યા હોવાનું સોમવારે રિલીઝ થયેલા ફાયનાન્સિયલ ડિસ્ક્લોઝર ડોક્યુમેન્ટ્સ પરથી જાણવા મળે છે. અટલજીના કહેવાથી મોદીને જવું પડ્યું હતું ગુજરાત અને રાતોરાત મળી ગઈ'તી CMની ખુરશી

- વોશિંગટનમાં ટ્રમ્પ ઇન્ટરનેશનલ હોટેલમાં પોતાના હિસ્સા મુજબ ઇવાન્કાએ 27 કરોડ રૂપિયા (3.9 મિલિયન ડોલર)ની આવક મેળવી છે અને 14 કરોડ રૂપિયા (2 મિલિયન ડોલર) જેટલી આવક ટ્રમ્પ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાંથી નોકરી છોડવાના કરાર અંતર્ગત મેળવી હતી. આ ઉપરાંત ટ્રમ્પના જમાઈ કુશનરે ગયા વર્ષે ન્યુજર્સીમાં કુશનર કંપનીના એપાર્ટમેન્ટસને હસ્તગત કરવા બદલ કાયલ રીજ પાસેથી 34 કરોડ રૂપિયા (5 મિલિયન ડોલર)ની આવક થઇ હતી.

- ફાઇલિંગ કરવામાં આવેલા ડોક્યુમેન્ટ્સ બતાવે છે કે કેવી રીતે White Houseમાં સેવા આપવા ઉપરાંત આ કપલે કરોડો રૂપિયાની આવક મેળવી છે. આ આવક અંગે એથિક્સ એક્સપર્ટ્સ જણાવે છે કે આ પ્રકારે થયેલી આવક કોન્ફ્લિક્ટ ઓફ ઇન્ટ્રેસ્ટ પેદા કરી શકે છે. કુશનર અને ઇવાન્કા બંને રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ માટે એડવાઈઝર તરીકે વિના કોઈ પગારે કામ કરતા હોવાની સાથે કંપનીની દેખરેખ પણ કરતા હોવાનું જણાવાયું છે.

- કુશનરના પરિવારની રિયલ એસ્ટેટ કંપની અમેરિકામાં ન્યુજર્સી અને મેરીલેન્ડ સહિતના સ્ટેટમાં હજારોની સંખ્યામાં ફ્લેટ્સ સહિતની પ્રોપર્ટી ધરાવે છે. ઇવાન્કાની ક્લોધિંગ અને એસેસરીઝ બિઝનેસ લાઈનનું પ્રોડક્શન મોટા ભાગે બાંગ્લાદેશ, ઇન્ડોનેશિયા અને ચાઈના જેવા દેશ સહિત અન્ય દેશોમાં પણ થાય છે. વોશિંગટન પોસ્ટના એક અંદાજ મુજબ ગયા વર્ષે કુશનરની સંપત્તિની કિંમત $179 મિલિયનથી $735 મિલિયન ડોલરની વચ્ચે હતી, જયારે ઇવાન્કા ટ્રમ્પની સંપત્તિની વેલ્યુ $55.3 મિલિયનથી $75.6 મિલિયન વચ્ચે રહી હતી. કેટલીક સંપત્તિ બંને વચ્ચે જોઈંટમાં લિસ્ટેડ રહી હતી.

Kushner and Ivanka Trump made at least 82 million dollars in outside income last year. This is the latest news about Ivanka trump and his husband.