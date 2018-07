આખું કોરિયા પાગલ છે માઈકલ જેક્સનના ગીતો માટે પણ કિમ જોંગ નહીં, શા માટે?

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: તાનાશાહ કિમ જોંગ ઉન તરફથી લગાવેલા પ્રતિબંધોના લીધે ઉત્તર કોરિયા આખી દુનિયામાં ચર્ચામાં રહે છે. આજે અમે નોર્થ કોરિયાના આવા જ એક પ્રતિબંધ વિશે બતાવીશું જે તમને હેરાન કરી દેશે. આ પ્રતિબંધ છે દુનિયાના સૌથી પ્રખ્યાત અમેરિકી પોપ ગાયક અને ડાન્સર માઈકલ જેક્સનના ગીતો સાંભળવા બાબતનો. ખાસ વાત એ છે કે માઈકલ જેક્સનને લઈને આખું કોરિયા પાગલ છે પણ નોર્થ કોરિયાના તાનાશાહ કિમ જોન્ગને પસંદ નથી.

* કિમ જોંગ શા માટે માઈકલ જેક્સનને પસંદ નથી કરતા?

એક અહેવાલ મુજબ ઉત્તર કોરિયામાં કેટલાયે લોકો માઈકલ જેક્સનના ગીતો ચોરીછૂપીથી સાંભળે છે. સવાલ માત્ર માઈકલ જેક્સનના ગીતો, વીડિયોના પ્રતિબંધનો નથી પણ તાનાશાહ કિમ જોન્ગએ અમેરિકાની દરેક વસ્તુ પર પ્રતિબંધ લગાવી રાખ્યો છે.

- આ BAN દ્વારા કિમ જોન્ગ ભલે એમ બતાવવા માંગે છે કે ઉત્તર કોરિયાના લોકો અમેરિકાથી નફરત કરે છે, પણ તે સંપૂર્ણ સત્ય નથી. અહીંના લોકો માઈકલ જેક્શનના ફેન છે. દુનિયાના સૌથી લોકપ્રિય પૉપ ગાયક માઈકલ જેક્શન એક અમેરિકી સિંગર છે, કિમ જોન્ગ ઉને માઈકલ જેક્સનના ગીતો પર પ્રતિબંધ લગાવેલો છે.

- અમેરિકન વસ્તુઓના વેચાણ અથવા ત્યાંની ફિલ્મ, સંગીત સાંભળવું અહીં પર પ્રતિબંધિત છે માટે આ કામ ચોરી છુપીથી થાય છે. જોકે એવું નથી કે કોરિયામાં પ્રતિબંધ માત્ર અમેરિકી વસ્તુઓ સુધી જ સીમિત છે પણ એવી કેટલીયે વસ્તુઓ છે જે કોરિયામાં પ્રતિબંધિત છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

