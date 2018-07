કિમ-ટ્રમ્પ વચ્ચે ઐતિહાસિક મુલાકાત: 'તાનાશાહ' સિંગાપોરમાં સાથે લાવ્યો છે પોર્ટેબલ TOILET

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: 12 જૂનના રોજ દુનિયાના 2 સૌથી મોટા દુશ્મન દેશ ઉત્તર કોરિયા અને અમેરિકાના પ્રમુખો વચ્ચે ઐતિહાસિક મુલાકાત થવા જઈ રહી છે. આ મુલાકાત રશિયા સહિત વિશ્વના ટોચના દેશોનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યું છે. જોકે આ સમગ્ર મુલાકાત દરમિયાન એક વિચિત્ર વાત એવી મળી રહી છે કે જેના પર ભાગ્યે જ કોઈનું ધ્યાન પડ્યું હશે. કિમ જોન્ગ સિંગાપોરમાં અમેરિકા સાથે મુલાકાત માટે છેક ઉત્તર કોરીયાથી પોતાનું પ્રાઇવેટ ટોયલેટ પણ લઈને આવ્યા છે. મોટાભાગની હોટેલના બેડ પર શા માટે સફેદ રંગની જ ચાદર પાથરવામાં આવે છે?

* ગાડીઓના કાફલામાં પણ એક ટોયલેટ સામેલ

દુનિયાનો સૌથી ખતરનાક માણસ પોતાના પર્સનલ એટેક ન થાય તે ડરના લીધે પોતાની સાથે જ્યાં પણ જાય ત્યાં આ પર્સનલ ટોયલેટ લઈને જ જાય છે. કહેવાય છે કે કિમ જોંગની ગાડીઓના કાફલામાં આ એક અલગ ટોયલેટ પણ સામેલ હોય જ છે.

- દક્ષિણ કોરિયાના એક દૈનિક સમાચાર પત્રના જણાવ્યા મુજબ માત્ર કિમ જોન્ગની વ્યક્તિગત ટ્રેન કે ગાડીઓના કાફલામાં તેમનું પર્સનલ ટોયલેટ હોય છે. પર્વતીય વિસ્તાર અને બરફના વિસ્તારોમાં ફરતી વખતે જે ખાસ વાહન હોય છે તેમાં પણ ટોયલેટની વ્યવસ્થા હોય છે. આટલું જ નહીં કિમ જોંગની મર્સીડીઝમાં એક ચેમ્બર પોટ હોવાના પણ સમાચાર છે જેનાથી અડધા રસ્તે પણ જરૂર પડે તો તેઓ કારમાં જ ટોયલેટનો ઉપયોગ કરી શકે છે.

- કિમ જોન્ગને પબ્લિક રેસ્ટરૂમનો ઉપયોગ કરવાનું બિલકુલ પસંદ નથી અને તે સિવાય પણ તેની સાથે ટોયલેટ લઇ જવાનું બીજું એક ખાસ કારણ સિક્યોરિટી છે. તેમના ગાર્ડ કમાન્ડમાં કામ કરતા લી યુન-ક્રિયોલ જે તેમની સાથે 2005માં દક્ષિણ કોરિયા આવ્યા હતા ને જાણકારી આપી હતી કે કિમ જોન્ગના શરીરમાંથી ઉત્સર્જિત કોઈપણ અવશેષોને પાછળ છોડી શકાય નહીં કારણકે તેનાથી તેમના સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી જાણકારી મેળવી શકાય છે.

- કિમ જોન્ગના મળ-મૂત્રની નિયમિત રીતે તપાસ કરવામાં આવે છે જેનાથી તેમના સ્વાસ્થ્યની જાણકારી રાખી શકાય. જો કે એમ પણ કહેવાઈ રહ્યું છે કે કિમ જોંગની વ્યક્તિગત પસંદ તેમના નાશનું કારણ પણ બની શકે છે.

- બતાવાઈ રહ્યું છે કે અમેરિકા કિમ જોન્ગના પર્સનલ ટોયલેટને નિશાન બનાવીને તાનાશાહના મનમાં ડર ઉભો કરવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે. આ કારણે તેમની સાથે ચાલતા સુરક્ષા કમાન્ડોઝ કિમ સાથે તેના આ પર્સનલ ટોયલેટનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખે છે.

Kim Jong brought personal toilet to Singapore. This is the most interesting thing between North Korea and America meeting.