YouTube પર દરરોજ જોવાય છે એક અબજ કલાકના વીડિયો

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ચેડ હર્લે, સ્ટીવ ચેન અને જાવેદ કરીમ જ્યારે તેમના આ કોન્સેપ્ટ પર કામ કરી રહ્યા હતા ત્યારે પહેલા તેઓ તેને એક વીડિયો ડેટિંગ સાઇટ બનાવવા ઇચ્છતા હતા.

* 1.65 કરોડ ડૉલર - સૌથી વધુ કમાણી

ઇંગ્લેન્ડના ડેનિયલ રોબર્ટે વર્ષ 2017માં 1.65 કરોડ ડૉલરની કમાણી કરી. તેની ચેનલ ડેનટીડીએમના 1 કરોડ 70 લાખથી વધુ સબસ્ક્રાઇબર છે. * આ છે યુ-ટ્યૂબના મોટા સ્ટાર

- 6,06,53,847 સૌથી વધુ આમના સબસ્ક્રાઇબર

- સ્વિડનના વેબ-બેઝ્ડ કોમેડિયન પ્યૂડાઇપાઇ હાલ માત્ર 28 વર્ષના છે પણ તેમની ચેનલના હાલ 6 કરોડથી વધુ સબસ્ક્રાઇબર છે. * પહેલો વીડિયો- 2005માં, 4 કરોડ લોકોએ જોયો

- યુ-ટ્યૂબ પર પહેલો વીડિયો 2005ની 23 એપ્રિલે અપલોડ થયો. 'મી એટ ધ ઝૂ' નામનો આ વીડિયો અત્યાર સુધીમાં 4 કરોડ 56 લાખથી વધુ લોકોએ જોયો છે. તે હાથી સાથે શૂટ કરાયો છે. તેમાં યુ-ટ્યૂબના કો-ફાઉન્ડર જાવેદ કરીમ નજરે પડે છે.

* દર મહિને 1.5 અબજ લોકો યુ-ટ્યૂબ જુએ છે

- 1.5 અબજ લોકો દર મહિને યુ-ટ્યૂબ પર લૉગ-ઇન કરીને વીડિયો જોવે છે. દુનિયામાં આટલા ઘરોમાં ટેલિવિઝન નથી.

- માત્ર મોબાઇલ પર યુ-ટ્યૂબ પર યુઝર્સ પ્રતિદિન સરેરાશ એક કલાકથી વધુ સમય વિતાવે છે. વર્ષ 2016ના અંતમાં દુનિયાભરમાં વર્ષે લોકો 46 હજાર વર્ષના સમય બરાબર યુ-ટ્યૂબ જોતા હતા. - 88 દેશ અને 76 ભાષામાં યુ-ટ્યૂબ ચાલે છે. દુનિયામાં દર પાંચમાંથી એક વ્યક્તિ યુ-ટ્યૂબ જોઇ રહી છે.

- યુ-ટ્યૂબ પર પ્રતિદિન એક અબજ કલાકથી વધુનું વીડિયો કન્ટેન્ટ જોવાય છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

