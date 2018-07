ઇન્ડોનેશિયામાં ગુરુવારે ગાયબ થઇ'તી મહિલા, 23 ફુટ લાંબા અજગરના પેટમાંથી મળ્યું ડેડબોડી

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇન્ડોનેશિયામાં ગુરુવારે ગાયબ થયેલી એક મહિલાનું ડેડબોડી એક વિશાળકાય અજગરના પેટમાંથી મળી આવ્યું છે. આ મહિલા પોતાના ખેતરની દેખરેખ કરી રહી હતી, જ્યાંથી તે પરત ફરી ન હતી. અજગરને એ જ ખેતર પાસે પકડવામાં આવ્યો હતો જ્યાં મહિલાને છેલ્લી વખત જોવામાં આવી હતી.

- શુક્રવારે ગામના લોકોએ 7 મીટર (23 ફુટ) લાંબા અજગરને મારીને તેના પેટને ફાડી નાખ્યું જેના પછી 54 વર્ષીય મહિલા વાતિબાનું ડેડબોડી મળી આવ્યું હતું. આ વિશાળકાય અજગર સુલાવેસીના મુના દ્વીપ પાસેના ગામમાંથી મળી આવ્યો.

- સ્થાનીય પોલીસ અધિકારી હમકાએ જણાવ્યું કે ગામના લોકોને શંકા હતી કે અજગર મહિલાને ગળી ગયો છે. માટે જ તેમણે અજગરને મારી નાખ્યો અને જ્યારે તેનું પેટ ખોલ્યું તો અંદરથી મહિલાની ડેડબોડી મળી આવી હતી.

- જણાવી દઈએ કે ઇન્ડોનેશિયા અને ફિલિપાઇન્સમાં 6 મીટરથી લાંબા અજગરનું મળવું સામાન્ય વાત છે. જો કે, સાપ સામાન્ય રીતે નાના જાનવરો પર જ હુમલો કરે છે. ઘણા ઓછા કિસ્સાઓમાં તેમના દ્વારા માણસોને નિશાન બનાવવામાં આવે છે.

Indonesian woman dead body found in stomach of python. This is the shocking case where a python ate a woman.