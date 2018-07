UAEમાં એક વર્ષથી ફસાયું છે ભારતીય જહાજ, 18 ક્રૂ મેમ્બર્સ બીમાર અને ખાવાપીવાની પણ તંગી

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સંયુક્ત આરબ અમીરાતના ફુજેરા બંદરે ગયા વર્ષે જૂનથી રોકવામાં આવેલું ભારતીય વ્યાપારિક પોત (મર્ચન્ટ શિપ) મહર્ષિ વામદેના ચાલક દળના 18 સભ્યોની સ્થિતિ દિવસે ને દિવસે ખરાબ થઇ રહી છે. જહાંજના કેપ્ટને જણાવ્યું છે કે ક્રૂ મેમ્બર્સના વજન પણ ઝડપથી ઘટી રહ્યા છે, તેઓ તણાવમાં છે અને તેને કેટલીયે બીમારીઓ ઝકડી લીધા છે.

ગેસ વાહક જહાજ મહર્ષિ વામદેવને તેની સાથી કંપની વરુણ ગ્લોબલ દ્વારા કથિત રીતે રૂપિયા ન ચૂકવવાના કારણે ફુજેરા બંદરે અધિકારીઓએ રોકી લીધું છે. જહાજના કેપ્ટન કુમાર કૃષ્ણએ ફુજેરાથી ઈમેલ અને વ્હોટ્સએપ પર જણાવ્યું કે ચાલક દળના સભ્યોને ખાવાપીવાની મૂળભૂત જરૂરિયાતો પણ સરખા પ્રમાણમાં પુરી પાડવામાં નથી આવતી અને તેમને આખું વેતન પણ નથી આપવામાં આવ્યુ. તેમણે જણાવ્યું કે ઇલેક્ટ્રિકલ ઓફિસર જિતેન્દ્રકુમાર પાંડેને ચાર જૂનના રોજ છાતીમાં દુઃખાવો થતા ચિકિત્સાના આધાર પર બે દિવસ પહેલા તેમને ત્યાંથી જવાની છૂટ મળી હતી. કૃષ્ણને હવે બાકીના 18 ક્રૂ મેમ્બર્સની ચિંતા છે અને તે બધા ભારતીય છે. તેમના પરિવારના સભ્યો અને અન્ય લોકોને પોત પરિવહન મહાનિર્દેશાલય, સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં ભારતીય દૂતાવાસ અને વિદેશ મંત્રાલય સહીત અલગ-અલગ અધિકારીઓને પત્ર લખીને તેમના હસ્તક્ષેપની માંગ કરી છે. ભારતીય અને યુએઈ અધિકારીઓને મોકલેલા એક ઈમેલ અનુસાર એક વ્યક્તિમાં માનસિક બીમારીના લક્ષણ પણ દેખાઈ રહ્યા છે.

Indian ship Maharshi Vamadeva has been held in the port of Fujairah in the UAE. An Indian ship has been put on hold by officials for not receiving payment.