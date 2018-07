સિંગાપોરમાં ભારતની પારંપરિક દવાઓને માન્યતા અપાવવા કામ કરી રહ્યું છે ભારત

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ભારત પોતાની પારંપરિક દવાઓ અને ચિકિત્સા પદ્ધતિઓને સિંગાપોરમાં ઔપચારિક માન્યતા અપાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે. સિંગાપોર ભારતીય પારંપરિક દવાઓનું એક મોટું બજાર છે. સિંગાપોરમાં ભારતીય ઉચ્ચાયુક્ત જાવેદ અશરફે વાતચીતમાં જણાવ્યું કે આયુર્વેદિક અને સિદ્ધ દવાઓ સંબંધિત દસ્તાવેજ સિંગાપોર સ્વાસ્થ્ય પ્રાધિકરણને સોંપી દેવાયા છે.

- આયુર્વેદિક પ્રેક્ટિસનર્સ એસોશિએશન ઓફ સિંગાપોર (એ પી એ એસ) અને સિદ્ધ પ્રેક્ટિસનર્સ એસોશિએશન ઓફ સિંગાપોર (એસ પી એ એસ) પ્રક્રિયાને આગળ વધારી રહ્યા છે. એ પી એ એસના મહાસચિવ ડો. વિજયપલે જોન્નગદલાને કહ્યું કે પ્રક્રિયા પછી અંતતઃ ભારત અને સિંગાપોર વચ્ચે પારંપરિક ઔષધિઓના સંબંધમાં સહમતિ પત્ર પર સાઈન કરશે.

- વર્તમાનમાં સિંગાપોરમાં ભારતીય દવાઓનું પારંપરિક મસાજ કેન્દ્દ્ર અને વેલનેસ સ્પા દ્વારા વિતરણ કરવામાં આવે છે. ડો. જોન્નગદલાએ કહ્યું કે સિંગાપોરમાં ભારતીય સમુદાય પ્રતિ વર્ષ 1 કરોડ 20 લાખ સિંગાપુરી ડોલરથી વધુની ભારતીય પારંપરિક દવાઓ અને સેવાઓનો ઉપયોગ કરે છે. તેમણે કહ્યું કે,'ભારતીય પારંપરિક દવાઓ અને સેવાઓની આયાત પૂરતા પ્રમાણમાં કર્યા બાદ અમે 200 ટકા વૃદ્ધિ કરી શકીશું.'

India trying to validate Indian medicines and herbs in Singapore. This is good news for India.