અમીરોના શહેર દુબઈમાં હવે લોકો માત્ર સોનુ પહેરતાં જ નથી ખાય પણ છે, કેવી રીતે?

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: દુબઈના શેખ અને ત્યાંની જનતાનો સોના પ્રત્યેનો પ્રેમ જગજાહેર છે. અહીં હવે લોકો માત્ર સોનુ પહેરતા જ નથી, તેને ખાય પણ રહ્યા છે. ખાવામાં સોનાનો ઉપયોગ કરવામાં બુર્જ અલ અરબ નામની એક રેસ્ટોરાં સૌથી આગળ છે. અહીં કેકથી લઈને કોકટેલ, કેપેચીનો અને અન્ય તમામ ડીશમાં સોનુ ભેળવેલું નજરે આવશે.

સોના પાછળ છે ક્રેઝીઃ

- બુર્જ અલ અરબ હોટેલનું ઇન્ટિરિયર હોય કે અહીંનું ફૂડ, બધામાં સોના પ્રત્યેનો પ્રેમ સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ આવે છે. અહીં 1790 સ્કવેર મીટરનું 24 કેરેટ સોનાનું પાંદડું લગાવવામાં આવે છે તો ખાવામાં પણ સોનુ પીરસવામાં આવી રહ્યું છે.

- હોટેલના 27માં માળે હાજર 'ગોલ્ડ ઓન 27'નામના રેસ્ટોરાંમાં કોકટેલથી લઈને કેપેચીનોમાં સોનું નાખવામાં આવે છે.

- ગોલ્ડ ઓન 27ની સૌથી પ્રખ્યાત કોકટેલ 79 છે. આ આલ્કોહોલ ફ્રી કોકટેલમાં વાઈન સાથે ગોલ્ડ ફ્લેક્સ પણ હોય છે. તેમાં ભેળવેલી ખાંડ પણ ગોલ્ડન રંગની હોય છે.

- રેસ્ટોરાંના મેનેજરના જણાવ્યા મુજબ, અહીં દર મહિને એક-બે મહેમાન એવા આવે છે જે સોનાની કેકનો ઓર્ડર કરે છે.

