વૈજ્ઞાનિકોએ વિશ્વના દેશોને આપી દીધી છે ચેતવણી, ત્રણ ગણી ઝડપે ઓગળી રહ્યો છે એન્ટાર્કટિકાનો બરફ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: એન્ટાર્કટિકાનો બરફ ખુબ ઝડપથી પીગળી રહ્યો છે. દર વર્ષે લગભગ 200 બિલિયન ટન બરફ પીગળીને સમુદ્રમાં ભળી રહ્યો છે, જેનાથી સમુદ્રના પાણીનું સ્તર વધી રહ્યું છે. બુધવારે 80 વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ તરફથી સોંપાયેલા રિપોર્ટમાં આ વાતો સામે આવી છે.

- રિપોર્ટ મુજબ મુજબ છેલ્લા એક દશકામાં બરફના પીગળવાની ગતિ ત્રણ ગણી થઇ ગઈ છે. જો આ બરફ ઝડપથી પીગળતો રહ્યો તો સમુદ્રની સપાટીમાં ભયાનક બદલવા જોવા મળશે.

- વૈજ્ઞાનિકોએ વિશ્વના દેશોને સાવધાની ચેતવી છે કે જો આ જ રીતે ચાલતું રહ્યું તો પર્યાવરણમાં પણ ખુબ જ જલ્દી નુકશાનકારક બદલાવ જોવા મળશે. તેમના મુજબ ગ્રીન હાઉસ ગેસોના ઉત્સર્જનને ઓછું કરવા માટે આગળના એક દશકાથી પણ ઓછો સમય બાકી રહ્યો છે.

એન્ટાર્કટિકાએ ખોઈ નાખ્યો છે 219 બિલિયન ટન બરફ

વૈજ્ઞાનિકોના રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે 2012થી 2017ની વચ્ચે એન્ટાર્કટિકામાં દર વર્ષે 219 બિલિયન ટન બરફ પીગળી ગયો, જેનું પ્રમાણ એક દશકા પહેલા 73 બિલિયન ટન પ્રતિ વર્ષ હતું, હવે આ ઝડપ ત્રણ ગણી વધી ગઈ છે.

