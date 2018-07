સમુદ્રમાં ફ્લોટિંગથી દૂર પહોંચેલી મહિલાને 21 કલાક બાદ બચાવી લેવાઈ

* દરિયાઈ સીમા પર નજર રાખનાર લોકોએ મહિલાને જોઈ અને રેસ્કયૂ કર્યું

* મહિલા રુસ સેગ્રીસ રજાઓ ગાળવા આવી હતી એથેન્સ: ગ્રીસમાં 55 વર્ષની એક મહિલા ફ્લોટિંગ બોર્ડ સહીત દરિયામાં વહી ગઈ, પણ 21 કલાક પછી તેને બચાવી લેવાઈ હતી. રશિયાની પર્યટક ઓલ્ગા ફૂલદોને વિમાનથી સમુદ્ર પર નજર રાખતા લોકોએ જોઈ હતી. રાતે અતિશય ઠંડી અને પછીના દિવસે અસહ્ય ગરમીથી તેની તબિયત ખરાબ થઇ ગઈ હતી, પણ ડોક્ટરોએ તેને ખતરાથી બહાર બતાવી છે.

- ફૂલડો ગ્રીસના ક્રેતે શહેરમાં પતિ ઓલેગ (59) અને દીકરી યૂલિયા (28)ની સાથે રજાઓ ગાળવા માટે આવી હતી. તે સમુદ્રમાં ફ્લોટિંગ બોર્ડ પર સૂઈને તાપ લઇ રહી હતી. ત્યાં જ એક મોટી લહેરમાં તેણી વહી ગઈ અને આખી રાત સમુદ્ર વચ્ચે રહી. પછીના દિવસે ખુબ તાપ હોવાના લીધે તેને ઘણી મુશ્કેલી થઇ. તેણી રિસોર્ટથી લગભગ 12 કિલોમીટર દૂર સમુદ્રમાંથી મળી હતી.

* ઘટના બાબતે મોડેથી જાણ થઇ

ફૂલદોના વહી ગયા બાદ તરત કોઈને તેની જાણ થઇ ન હતી. જયારે તેણી સાંજ સુધી પોતાના રૂમમાં પરત ન ફરી તો પરિવારે બચાવ દળને તેની જાણકારી આપી. પહેલા એક મોટી બોટ અને જેટ સ્કીની મદદથી શોધખોળ શરુ થઇ, પણ કંઈ હાથ લાગ્યું ન હતું. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Greece woman swept away from resort and than rescued. woman took sun bath and reached far from sea.