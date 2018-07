GFના સરપ્રાઈઝથી બર્થ-ડે પર જ ખુલી ગઈ BFની પોલ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: બોયફ્રેન્ડ અને ગર્લફ્રેન્ડનો સંબંધ એક વિશ્વાસ પર ટકે છે. જેવો આ વિશ્વાસ તૂટે કે સંબંધ પણ પૂરો થઇ જાય છે અને પછી ફરી જોડી શકાતી નથી. કઈંક એવું જ થયું આ કપલ સાથે, જ્યાં બોયફ્રેન્ડની ચીટિંગ ખબર પડ્યા બાદ બધું ખતમ થઇ ગયું. કાયલા સ્પિયર નામની યુવતી સાથે પણ કઇંક એવું જ થયું. ડિલિવરી બૉયે ગર્લફ્રેન્ડ સામે સિક્રેટ ખોલી નાખ્યું. કાયલી સ્પિયરએ આ સમગ્ર વાતને ટ્વિટર પર શેર કરી હતી. કાયલી હવે અમેરિકન સેન્ડવીચ રેસ્ટોરન્ટ ચેન જિમ્મી જોન્સની હંમેશા આભારી રહેશે. જેના ડિલિવરી બૉયે ચીટિંગનું સિક્રેટ ખોલ્યું હતું. આવો જણાવીએ કાયલીએ ટ્વિટર પર શું લખ્યું છે -

તેણીએ ટ્વિટર પર કેટલીયે ટ્વિટ્સમાં સમગ્ર આપવીતી જણાવી હતી. જણાવી દઈએ, કાયલી કેટલાક મહિનાથી એક વ્યક્તિ સાથે લોન્ગ ડિસ્ટન્સ રિલેશનશિપમાં હતી. તે દૂર રહીને પોતાનું ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કરી રહી હતી અને ફાઈનલ યરમાં હતો.

''હું સાંજે કામથી પરત ફરી તો મને મારા બોયફ્રેન્ડ માટે કઈંક ખાસ કરવું જોઈએ. મેં જિમ્મી જોન્સથી તેનું ડિનર ઓર્ડર કર્યું. તે વખતે તે ફાઈન્સનું વાંચી રહ્યો હતો. મેં રેસ્ટોરાં જિમ્મી જોન્સ માં ઓર્ડર આપ્યો અને બતાવ્યું કે આ ઓર્ડર મારા બોયફ્રેન્ડ માટે છે. હું પોતે ત્યાં હાજર નહીં રહું. તેના પછી તેમણે ઓર્ડર લઇ લીધો હતો.''

ઓર્ડર આપી દીધા પછી મારા બોયફ્રેન્ડનો મેસેજ આવ્યો કે તે ઊંઘવા જઈ રહ્યો છે. જેના પછી તેણીએ વિચાર્યું કે આ સરપ્રાઈઝ ગિફ્ટ બાબતે બતાવી દેવું જોઈએ. ટીપ આપી દેજે. પણ તેનો કોઈ રિપ્લાય આવ્યો નહીં. મને લાગ્યું કે તે ઊંઘી રહ્યો હશે.

થોડીવાર પછી મારા બોયફ્રેન્ડનો મેસેજ આવ્યો. જેના પછી તરત જિમ્મી જોન્સથી કોલ આવ્યો. ડિલિવરી ડ્રાઈવરે કોલ કરતા જ કીધું - અમે દર વખતે આવું નથી કરતા પણ અમને લાગ્યું કે આ તમને ખબર હોવી જોઈએ. જેવા તારા બોયફ્રેન્ડના ઘરની સામે ઉભો રહ્યો તમારા બોયફ્રેન્ડે ન માત્ર બોક્સર પહેર્યું હતું પણ એક યુવતી કાઉચ પર પડી હતી. જેના પછી હું હેરાન રહી ગઈ. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

GF found cheater BF with the help of delivery boy. This is about a shocking happening between a girl friend and boy friend.