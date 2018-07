ફ્રાન્સ: મોસ્ટ વોન્ટેડ ગુનેગાર જેલમાંથી હોલિવૂડ ફિલ્મોની જેમ હેલિકોપ્ટરમાં ભાગ્યો

પેરિસ: ફ્રાન્સમાં એક મોસ્ટ વોન્ટેડ ગુનેગાર હોલિવૂડ ફિલ્મોની જેમ જેલમાંથી હેલિકોપ્ટરમાં બેસીને ભાગી ગયો હતો. 46 વર્ષીય અપરાધી રેડોઇન ફેડ પેરિસના દક્ષિણ પૂર્વમાં સ્થિત રિયૂ જેલમાં બંધ હતો. રવિવારે સવારે તે કેટલાક હથિયારબંધ લોકોની મદદથી ભાગી નીકળ્યો હતો. પોલીસ હજુ સુધી એ ખબર નથી પાડી શકી કે તેણે જેલ કેવી રીતે તોડી, તેની મદદ કરનાર લોકો કોણ હતા? રેડોઇનને 2010માં ચોરી અને એજ મહિલા પોલીસકર્મચારીની હત્યા મામલે 25 વર્ષની જેલની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી.

- રેડોઇન ફેડ પહેલા પણ જેલ તોડી ચુક્યો છે. ઓફિસરોએ જણાવ્યું કે રેડોઇન 5 વર્ષ પહેલા પૂર્વ ફ્રાન્સની એક જેલમાં બંધ હતો. ત્યારે તેણે જેલમાં બ્લાસ્ટ કરીને 6 પોલીસકર્મીઓને બંધક બનાવી લીધા હતા. આ પછી તે ભાગી ગયો હતો. જોકે પોલીસે 6 અઠવાડિયાની તપાસ બાદ તેને શોધી કાઢ્યો હતો.

- પોલીસે હેલિકોપ્ટર જપ્ત કરી લીધું છે. પોલીસ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તેમણે હેલિકોપ્ટર પેરિસમાંથી ઝડપી પાડ્યું હતું, જેને ફેડે જેલથી ભાગવા ઉપયોગમાં લીધું હતું. જોકે, પોલીસને ફેડ વિશે કોઈ જાણકારી મળી નથી. ફેડના ફ્રાન્સમાં ચોરીના કેટલાયે ગુનાઓ છે. ટીવી ચેનલ્સ પર તેના કેટલાયે ઇન્ટરવ્યૂ પણ પ્રસારિત થઇ ચુક્યા છે. તેણે ગુનાઓ અંગે બે પુસ્તકો પણ લખેલા છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

France a thief and murderer ran away from jail sitting in helicopter. this is most interesting case of Paris and France.