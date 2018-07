પૂરથી બચવા ફૂટબોલ ટીમે 10 કિ.મી. લાંબી ગુફામાં આશરો લીધો, 3 દિવસથી શોધખોળ ચાલુ

બેંગકોક: થાઇલેન્ડમાં 12 યુવા ફૂટબોલ ખેલાડી અને તેમના કોચની શોધખોળ ચાલી રહી છે. પૂરમાં ફસાયા બાદ આ લોકોએ થામ લુઆંહ નાંગ નોન ગુફામાં આશરો લીધો હતો. પાણીનો પ્રવાહ વધતાં રસ્તો બંધ થઇ જતાં તમામ 13 લોકો ગુફામાં ફસાઇ ગયા. પાણીથી બચવાના પ્રયાસમાં ટીમના સભ્યો વિશાળ ગુફામાં અટવાયાં. બધા જ ચિયાંગ રાઇ પ્રાંતના રહેવાસી છે. આ ટીમ શનિવારથી લાપતા છે. ગુફા 8-10 કિ.મી. લાંબી છે અને તેમાં મોટી-મોટી ઘણી ચેમ્બર છે. રેસ્ક્યૂ ટીમ ગુફાની સઘન તપાસ કરી રહી છે. રેસ્ક્યૂ ટીમને ગુફામાં ખેલાડીઓની સાઇકલો, શૂઝ તથા અન્ય સામાન મળ્યો છે.

- રેસ્ક્યૂ ટીમ 48 કલાકથી ગુફામાં ટીમના સભ્યોને શોધી રહી છે. ગુફામાં અંધારું છે. ઓક્સિજનની પણ અછત છે, જેથી મુશ્કેલી પડી રહી છે. ગુફાની ચેમ્બરમાં ભરાયેલું પાણી પંપ દ્વારા કઢાઇ રહ્યું છે.

- ટીમના સભ્યોની ઉંમર 11-16 વર્ષ છે જ્યારે ટીમના કોચની ઉંમર 25 વર્ષ છે.

- રેસ્ક્યૂ ટીમ 48 કલાકથી ગુફામાં ફૂટબોલ ટીમના સભ્યોને શોધી રહી છે. ગુફામાં ઓક્સિજનની અછત છે. પાણી ભરાયેલું છે. તેથી અભિયાનમાં મુશ્કેલી પડી રહી છે.

- રેસ્ક્યૂ ટીમ ગુફાની ચેમ્બરમાં ભરાયેલું પાણી પંપ વડે કાઢી રહી છે. રેસ્ક્યૂ ટીમ મળીને સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહી છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Football team missing in Thailand after flood. This is shocking event where 13 football players are missing in a cave.