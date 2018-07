મિસાઈલ કે બોમ્બ નહીં, પતંગ-બલૂનથી હુમલો કરીને ઈઝરાયલને ભડકે બાળી રહ્યાં છે દેખાવકારો

ગાઝા: ઇઝરાયેલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે દુશ્મનાવટ વધી ગઈ છે. પેલેસ્ટિની દેખાવકારો પતંગ અને બલૂનની મદદથી ઈઝરાયલી સરહદે પેટ્રોલબોમ્બ ઝિંકી રહ્યાં છે. લગભગ 2250 એકર ખેતી આ હુમલાને કારણે બરબાદ થઈ ચૂકી છે. હવે ઈઝરાયલે તેનો રસ્તો શોધી કાઢતાં પતંગ અને બલૂનને પેલેસ્ટિની સરહદોમાં જ ખતમ કરી નાખવા માટે ડ્રોનનો ઉપયોગ શરૂ કરી દીધો છે.

ઈઝરાયલની સરહદે યુવા પેલેસ્ટિનીઓનો હુમલા માટે 'નવો નુસખો'

- છેલ્લા દોઢ મહિનાથી યુવા પેલેસ્ટિનીઓ 'ફાયર બલૂન'ની મદદથી ઈઝરાયલની સરહદે હુમલો કરી રહ્યા છે.

- આ સળગતા બલૂન ઉડીને સરહદને પેલે પાર ખુલ્લા ખેતરમાં પડે છે અને ઉભા પાકને સળગાવીને નુક પહોંચાડે છે.

- ગાઝા સરહદે આ જ પ્રકારનો કિસ્સો તાજેતરમાં ધ્યાનમાં આવ્યો છે, જેમાં બાળકોના રમવા માટેના હિલિયમ બલૂન તથા પતંગની મદદથી દેખાવકારો હુમલો કરી રહ્યા છે અને નુકશાન પહોંચાડી રહ્યા છે.

- ઈઝરાયલ સરહદે પતંગ અને બલૂન વડે હુમલાઓના કિસ્સાઓએ છેલ્લા 2-3 અઠવાડિયાઓમાં ઘણું જોર પકડ્યું છે.

- એક અંદાજ મુજબ, છેલ્લા 2 મહિનામાં 250 ફાયર બલૂન દ્વારા 4300 એકર જેટલી જમીનને આગથી નુકશાન પહોંચાડવામાં આવ્યું છે

- જોકે, આ ફાયર બલૂન હુમલામાં હજુ સુધી કોઈ જાનહાની થયાના સમાચાર નથી.

પતંગ કે બલૂન હુમલાઓને પહોંચી વળવા માટે ઈઝરાયલની સેનાએ લોન્ચ કર્યો પ્રોગ્રામ

- આ પ્રકારના હુમલાઓને પહોંચી વળવા માટે ઈઝરાયલની સેનાએ એક પાયલોટ પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો છે.

- "આ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત ડ્રોનના ઉપયોગથી પતંગ અને બલૂનને ફેલ કરી દેવામાં આવશે", એમ ઈઝરાયલની એક ટીવી ચેનલે જણાવ્યું હતું.

