ટ્રેન્ડિંગને ખતમ કરી બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ફીચરને ટેસ્ટ કરી રહ્યું છે Facebook

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ફેસબુકે વિવાદાસ્પદ 'ટ્રેન્ડિંગ' ફીચરને ખતમ કરવાનો નિર્ણય કર્યો છે, આ ફીચરને સ્થાને 'ભવિષ્યના સમાચાર અનુભવ'ને લાવવામાં આવશે. જેમાં બ્રેકિંગ ન્યૂઝ નોટિફિકેશન પણ સામેલ કરી શકાય એમ છે. ફેસબુકના સમાચાર સામગ્રી(News feed)ના પ્રમુખે શુક્રવારે 31 મેએ એક સ્ટેટમેન્ટમાં કહ્યું હતું,"અમે આવતા અઠવાડિયેથી ટ્રેન્ડિંગને ફેસબુકમાંથી દૂર કરી દઈશું અને ટ્રેન્ડ એપીઆઈ પર આધારિત સામગ્રી અને થર્ડ પાર્ટી એકીકરણને પણ હટાવી લઈશું."

2014માં લોન્ચ થયું હતું આ ફીચરઃ

- ફેસબુકે 2014માં ટ્રેન્ડિંગ ફીચર રજૂ કર્યું હતું. આ ફીચરનો હેતુ કમ્યુનિટીમાં લોકપ્રિય હોય તેવા યુઝર્સને ન્યૂઝના સબ્જેક્ટ્સ શોધવામાં મદદ કરવાનો હતો. - આ ફીચરમાં અનેક હેડિંગ્સ બતાવવામાં આવતા હતાં પરંતુ સોશિયલ નેટવર્કિંગના દિગ્ગ્જ્જોને બહુ જલ્દી જ રાજકિય પૂર્વગ્રહના આરોપોનો સામનો કરવો પડ્યો છે. - એનબીસી ન્યૂઝના રિપોર્ટમાં બતાવવામાં આવ્યું છે કે શરૂઆતમાં હેડિંગ્સ સંપાદકો દ્વારા પસંદ કરવામાં આવતા હતા. - એક ભૂતપૂર્વ અધિકારીનો દાવો છે કે ફેસબુક આ ફીચરનો પ્રયોગ ઉદારવાદી મુદ્દાઓને વધારવા અને કટ્ટર વિચારોને દબાવવા માટે કરતુ હતું. - ફેસબુકે પછી સંપાદકોને હટાવી દીધા અને સંતુલન બનાવવા માટે એક અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કર્યો, જે એવા નિર્ણયો લેતું હતું કે કયા હેડિંગ્સને ટ્રેન્ડિંગના કયા પ્રકાર હેઠળ રાખવામાં આવે. - જોકે, અલ્ગોરિધમ દ્વારા શીર્ષકની ચકાસણી કરવાથી કેટલાયે ખોટા સમાચારો અને આપત્તિજનક સામગ્રી પણ ફેસબુકના ટ્રેન્ડિંગ ફીચરમાં જગ્યા મેળવવા લાગી હતી.

Facebook is testing breaking news feature and shutting trending. This is the newest development going on at Facebook company.