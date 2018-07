Musicaly એપને ટક્કર આપવા માટે Facebook લાવ્યું છે નવું ફીચર

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઇટ ફેસબુકે યુઝર્સ માટે એક નવું ફીચર લોન્ચ કર્યુ છે. કંપનીએ આ નવા ફીચરને 'લિપ સિંક લાઇવ' નામ આપ્યું છે. ફેસબુકનું આ નવું ફીચર મ્યુઝીકલી એપની જેમ જ કામ કરે છે. આ એપમાં નાના વીડિયોઝના ફોર્મમાં સોન્ગ્સ હોય છે, જેના પર યુઝર્સ સરળતાથી લિપ્સિંગ (લિપ સિન્કિંગ) કરી શકે છે. આ એપમાં મ્યુઝિક જ નહી પરંતુ જાણીતી ફિલ્મોના ડાયલોગ્સ પણ સામેલ છે. દુનિયાનો સૌથી અમીર દેશ પડી ગયો હતો તદ્દન એકલો, ગાયોએ રાખી લાજ - ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ ફેસબુક આ ફીચરને કેટલાક માર્કેટમાં ટેસ્ટિંગ કરી રહ્યું છે. કંપની આવનારા સમયમાં તેને ગ્લોબલી લોન્ચ કરી શકે છે. યુઝર્સને આ ફીચર લાઇવ ક્યારે મળશે? - યુઝર્સને આ ફીચર લાઇવ વીડિયો શરૂ કરવા દરમિયાન મળશે. આ ઉપરાંત તેમાં કસ્ટમાઇઝેશન માટે ડિસ્ક્રીપ્શન પણ એડ કરી શકાશે.

- રિપોર્ટસ અનુસાર ટૂંક સમયમાં આ ફીચર ભારતીય યુઝર્સને પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે કારણ કે આ એપ ભારતમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે.

- આજકાલ મોટાભાગના લોકો ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પોતાના આ પ્રકારના ગીત ગાતા કે ડાયલોગ બોલતા વીડિયોઝ અપલોડ કરવાનું વધુ પસંદ કરે છે.

