12 વર્ષ પછી ફૂટબોલ વિશ્વકપની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચી ઇંગ્લેન્ડની ટીમ

* ગરમી છતાં મોટા મેદાનમાં લગાવવામાં આવી મોટી-મોટી સ્કીન * ધમાલની શક્યતા, પોલીસ એલર્ટ ઇંગ્લેન્ડ: ઇંગ્લેન્ડ 12 વર્ષ પછી ફૂટબોલ વિશ્વકપના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. શનિવારે સ્વીડન સાથે તેની ટક્કર છે. આ મેચને જોવા માટે લોકોએ પોતાના જરૂરી કામ જ નહીં, લગ્ન પ્રસંગો પણ ટાળી દીધા છે અને તારીખ આગળ વધારી દીધી છે. ઈંગ્લેન્ડમાં શનિવારે બપોરે 3 વાગ્યે પારો લગભગ 29 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થવાનું અનુમાન છે, જે ત્યાંના હિસાબથી થોડો વધારે છે, પણ લોકોને તેની ચિંતા નથી. તેમણે શહેરમાં જગ્યાએ-જગ્યાએ મોટી સ્ક્રીનસ લગાવડાવી છે, જ્યાં મેચ દરમિયાન લાખો ફૂટબોલ પ્રેમીઓના હાજર રહેવાની આશા છે. * લોકોએ શું કહ્યું? ફૂટબોલ માટે લગ્ન ટાળવા બાબતે ઈંગ્લેન્ડના ઇપ્સવિચમાં રહેતી દાની જોર્ડને બતાવ્યું કે તેના ભાઈએ મેચ જોવા માટે ફેસબુક પર પોતાની મંગેતરને લગ્ન રવિવારથી આગળ વધારવા માટે પૂછ્યું છે. બીજી તરફ એશ્લી મરીએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું,"જો લગ્નના દિવસે ઇંગ્લેન્ડની મેચ ચાલી રહી હોય, તો મહેમાનોના ગાયબ રહેવા પર પણ પેમેન્ટ કરવાથી વધુ ખરાબ કઈ હોઈ ના શકે." * પોલીસ પણ એલર્ટ ઈંગ્લેન્ડમાં સમર ફેસ્ટિવલ ચાલી રહ્યો છે. તેમાં ઘણા લોકો ભાગ લે છે. ટ્રાફિકના લીધે જગ્યાએ-જગ્યાએ જામ થવાની આશંકા છે. મેચનું પરિણામ ઉલટ થવાના લીધે પણ ધીંગાણું થવાની આશંકા છે. એવામાં સ્કોટલેન્ડ યાર્ડ પોલીસના ઓફિસર તમામ રસ્તાઓ પર સતત નજર બનાવીને રાખશે. * અત્યાર સુધીના વિશ્વકપમાં ઈંગ્લેન્ડનું પ્રદર્શન (વર્ષ - રાઉન્ડ પોઝિશન) 1950 ગ્રુપ સ્ટેજ - આઠમું 1954 ક્વાર્ટર ફાઇનલ - સાતમું 1958 ગ્રુપ સ્ટેજ - અગિયારમું 1962 ક્વાર્ટર ફાઇનલ - આઠમું 1966 ચેમ્પિયન - પહેલીવાર 1970 ક્વાર્ટર ફાઇનલ - આઠમું 1982 સેકન્ડ ગ્રુપ સ્ટેજ - છઠ્ઠું 1986 ક્વાર્ટર ફાઇનલ - આઠમું 1990 સેમિફાઇનલ - ચોથી 1998 રાઉન્ડ ઓફ 16 - નવમું 2002 ક્વાર્ટર ફાઇનલ - છઠ્ઠું 2006 ક્વાર્ટર ફાઇનલ - સાતમું 2010 રાઉન્ડ ઓફ 16 - તેરમી વાર 2014 ગ્રુપ સ્ટેજ - છવીસમું રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

England football team in quarter finals after 12 years. People postponed functions and marriages for football world cup match in England.