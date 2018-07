મસ્ક બનાવશે નવું હાઈસ્પીડ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશન, 1 કલાકમાં 241 કિમીનું અંતર કાપશે

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇલોન મસ્કની બોરીંગ કંપની શિકાગો શહેરને એરપોર્ટ સાથે જોડતાં ન્યુ હાઈસ્પીડ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશન શરૂ કરવા જઈ રહી છે. શિકાગો એક્સપ્રેસ લુપ તરીકે ઓળખાતું આ વાહન 12 પેસેન્જર્સને માત્ર એક કલાકમાં જ ટનલ મારફત 241 કિમી (150 માઈલ)નું અંતર કાપીને પહોંચાડશે. અન્ય ટ્રાન્સપોર્ટેશનની તુલનાએ 2થી 4ઘણી વધુ સ્પીડે દોડશે. આવનારા સમયમાં પબ્લિક મફતમાં લુપ સર્વિસની મજા માણી શકશે. જાપાનમાં એક નાનકડી Trickથી 84% ઘટી ગયા સ્યુસાઇડ, ભારતે પણ લેવી જોઈએ શીખ - એલોન મસ્ક દુનિયાની સૌથી જાણીતી ઇલેક્ટ્રિક કાર કંપની ઉપરાંત પોતાની બોરિંગ કંપની નામની અન્ય એક કંપની અંતર્ગત આ પ્રોજેક્ટ હાથ ધરશે - મસ્કનો દાવો છે કે તેના આ પ્રોજેક્ટની કોસ્ટ 1 બિલિયન ડોલર એટલે કે 6847 કરોડ રૂપિયા છે. આ હિસાબથી 1.60 કિમીના અંતર માટે અંદાજે 376 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ આવશે. - જો કે અમેરિકાના ટ્રાન્સપોર્ટ ઇતિહાસમાં એક કિમીના અન્ડરગ્રાન્ડ કંસ્ટ્રક્શનની આટલી ઓછી કોસ્ટ ક્યારેય જોવા મળી નથી. - એલોન મસ્ક તેની અનોખી ટેક્નોલોજી અને માટે ખુબ જાણીતા છે, જો આ હાઈસ્પીડ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશન સફળ રહ્યું તો દુનિયાભરના દેશોમાં તેનો અમલ તાત્કાલિક રીતે જોવા મળી શકે એમ છે. - હાઈસ્પીડ પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો પહેલો તબક્કો ડાઉનટાઉન શિકાગોથી ઓ હેર એરપોર્ટ સ્ટેશન વચ્ચે શરુ કરવામાં આવશે.

Elon Musks Chicago tunnel will link downtown and airport in 12 minutes. This is the new project of Tesla fame elon musk.