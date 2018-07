રડતા નાના ભાઈની મદદ માટે દિવ્યાંગ મોટા ભાઈએ ઉમળકા સાથે કરી મદદ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: સોશિયલ મીડિયા પર હાલ આ દિવસોમાં એક વીડિયો વાયરલ થઇ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં લગભગ 3 વર્ષનું એક બાળક પોતાના રડતા નાના ભાઈને ટીદર આપતા દેખાઈ રહ્યો છે. સૌથી ખાસ વાત એ છે કે મદદ કરતા મોટાભાઈને હાથ કે પગ નથી. નાના ભાઈને રડતો જોઈને તેને પ્રેમ ઉમટી પડ્યો અને તેણે કોઈક રીતે પોતાના બાવળાઓની મદદથી બેબી ટીદર નાના ભાઈના મોમાં આપ્યું હતું.

* ક્યાંનો છે આ વીડિયો?

આ વીડિયો અમેરિકાના ટેક્સાસનો છે, જેને કેટી હિડન નામની મહિલાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યો હતો. હકીકતમાં આ વીડિયો કેટીના દીકરા કૈમેડીનનો છે. આનુવંશિક બીમારી ફોકોમિલિયા (phocomelia syndrome)ના લીધે કૈમડીનના જન્મથી જ હાથ અને પગ નથી. કૈમડીનના જણાવ્યા અનુસાર આ જ રીતે તે મોટાભાઈ હોવાની ફરજ અદા કરતો હોય છે. આ વખતે કૈમડીનની મોટી બહેને તેને મોબાઈલમાં કેદ કરી લીધો હતો. કેટીએ કહ્યું - 'આ વખતે મેં વિચાર્યું કે અમારા મિત્રો અને પરિવારના લોકોએ પણ આ જોવું જોઈએ.'

* શું હોય છે ફોકોમિલિયા?

આ એવી બીમારી હોય છે જેમાં જન્મથી જ કેટલાક અંગ નથી હોતા. આ બીમારીના કારણે કૈમડીનને જન્મથી જ હાથ કે પગ નથી. આ બીમારી પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન Thalidomide જેવી દવાઓ ખાવાથી થાય છે. Thalidomide દવાનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કેન્સર જેવી બીમારીઓમાં થાય છે.

Elder son without hand and legs helped younger one. This is the cute happening of Texas.