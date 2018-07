રસ્તો ભૂલેલી એમ્બ્યુલન્સને લોકેશન બતાવનાર ડિલિવરી બોય બન્યો HERO

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ચીનમાં એક ડિલિવરી બોયના મોડા પહોંચવા છતાં ચારેતરફ તેની પ્રશંસા થઇ રહી છે. લૂ હયુચેંગ નામના ડિલિવરી બોયે એક એમ્બ્યુલન્સને રસ્તો બતાવીને એક વ્યક્તિની જિંદગી બચાવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ વ્યક્તિને HEROનો દરજ્જો મળ્યો છે.

- ઘટના ચાર જૂનની છે. જ્યાં રસ્તો ભૂલી ગયેલી એમ્બ્યલન્સ રસ્તા વચ્ચે ઉભી રહી ગઈ હતી. એમ્બ્યુલન્સમાં એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે ઘાયલ પડ્યો હતો. એમ્બ્યુલન્સનું જીપીએસ પણ ફેલ થઇ ચૂક્યું હતું. - આવામાં ત્યાંથી પસાર થઇ રહેલા લૂ હયુચેંગ ખાવાની વસ્તુની ડિલિવરી માટે જઈ રહ્યો હતો. રસ્તામાં ઉભેલી એમ્બ્યુલન્સને જોઈને તેણે પોતાનું મોટર સાયકલ રોક્યું હતું. થોડીવારમાં તેને સમગ્ર વાત સમજાય ગઈ હતી. - તેણે એમ્બ્યુલન્સના ડ્રાઈવરને કહ્યું કે તે આગળ-આગળ ચાલશે અને એમ્બ્યુલન્સ તેને ફોલો કરે. થોડી જ વારમાં એમ્બ્યલન્સ હોસ્પિટલ પહોંચી અને ઘાયલ વ્યક્તિની સારવાર શરુ થઇ ગઈ. બતાવાઈ રહ્યું છે કે થોડીવાર હજુ મોડું થઇ જતું અને સારવાર ન મળતી તો તેનો જીવ જઈ શકે એમ હતો. - એમ્બ્યુલન્સમાં બેસેલા ડોક્ટર શેંગ ચાઓફેને આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો છે. પોસ્ટ વાયરલ થયા બાદ લૂ હયુચેંગને HERO માનવામાં આવી રહ્યો છે.

Delivery boy became hero after this incident. This is the case which may inspire humans.