રોનાલ્ડો અને મેસ્સીના કારણે પતિ-પત્ની વચ્ચે તલાક સુધી વાત આવી પહોંચી

મોસ્કો: ફૂટબોલર લિયોનલ મેસ્સી અને ક્રિસ્ટિઆનો રોનાલ્ડોમાં શ્રેષ્ઠ કોણ? આ મુદ્દે આખા વિશ્વમાં ચર્ચા થતી રહે છે. આ દલીલોનું પરિણામ ક્યારેક મિત્રતામાં તિરાડ પણ પડાવી દે છે. પરંતુ આ વખતે આ મુદ્દે રશિયન દંપતી વચ્ચે છૂટાછેડાની સ્થિતિ સર્જાઇ ગઇ છે. એ અલગ વાત છે કે બંને ખેલાડીઓની ટીમો આર્જેન્ટિના અને પોર્ટુગલ આ વિશ્વકપમાંથી બહાર ફેંકાઇ ગઇ છે.

- રશિયાના 'આર્ગુમેંતો આઇ ફાક્તી' અખબાર મુજબ આ ઘટના 26 જૂનની છે. એ દિવસે આર્જેન્ટિનાએ નાઇજિરિયાને 2-1થી હરાવ્યું હતું. આ જીત પછી આર્સેન નામના યુવકે મેસ્સીના શાનદાર પ્રદર્શન પર ઉજવણી કરવા માંડી હતી. પરંતુ તેની પત્ની લ્યુડમિલાને એ ગમ્યું નહીં અને તેણે રોનાલ્ડોને મેસ્સી કરતાં શ્રેષ્ઠ ગણાવી પતિને ચીઢવવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. તેથી આર્સેન ખીજાઇ ગયો અને ઘર છોડી દીધું. એટલું નહીં બીજા જ દિવસે તેણે લ્યુડમિલાને તલાકની નોટિસ મોકલી દીધી. - આર્સેને કહ્યું હું અને લ્યુડમિલા 2002ના વર્લ્ડ કપમાં પહેલી વખત મળ્યાં હતાં. બંનેને ફૂટબોલમાં રસ હતો. થોડા સમય પછી અમે લગ્ન કરી લીધાં પરંતુ આ વર્લ્ડ કપમાં તે મને મેસ્સીના નામે ચીઢાવી રહી હતી. સાથે આઇસલેન્ડ સામેની મેચમાં મેસ્સીએ છોડેલા પેનલ્ટી માટે પણ ટોણો મારી રહી હતી. એ જ કારણે મેં ઘર અને લ્યુડમિલાને કાયમ માટે છોડવાનો નિર્ણય લીધો છે. *પતિનો તર્ક - આર્સેને કહ્યું કે રમતમાં શ્રેષ્ઠ ખેલાડીની પરિભાષા એક કે બે મેચથી નક્કી ન થઇ શકે.લ્યુડમિલાને મેં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ સમજી નહીં. તેનો આશય માત્ર મને ચીઢવવાનો હતો, જે મને બિલકુલ પસંદ નથી. હું તેની આ હરકત કેવી રીતે સહન કરું?

* પત્નીની દલીલ - જ્યારે પત્ની લ્યુડમિલાનું કહેવું છે કે સત્યને સહન કરવાની ક્ષમતા હોવી જોઇએ. આર્સેનની દરેક વાતને હું કેવી રીતે સાચી માની લઉં, જ્યારે બધું જ હું મારી આંખે જોઇ રહી છું. અમે ખેલભાવનાથી મળ્યાં પરંતુ ખેદ છે કે આર્સેન એ ભાવનાને જ ન સમજ્યો. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

