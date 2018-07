ચીન ઊંચા પહાડ પર એરપોર્ટ બનાવવા ખર્ચી રહ્યું છે 1719 કરોડ રૂપિયા

*પહાડ પર એરપોર્ટ બનાવવા માટે એક સમયે 2000 કારીગરો અને 800 મશીન કામ કરી રહ્યા છે

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ચીનમાં સમુદ્રતટથી 5900 ફૂટની ઊંચાઈ પર પહાડ પર નવું એરપોર્ટ બની રહ્યું છે. આ એરપોર્ટ ચોન્ગકિન્ગ શહેરમાં પહાડોને કાપીને બનાવાઈ રહ્યું છે, જેના માટે 1719 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ એરપોર્ટનું નામ વુશાન હશે.

ડાયનામાઈટથી તોડાઈ રહ્યા છે પહાડ

- આ એરપોર્ટ ચોન્ગકિન્ગના વુશાન ટાઉનની બહારના વિસ્તારમાં 15 કિલોમીટર દૂર પહાડના ટોપ પર બની રહ્યું છે. તેમાં ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ માટે 2600 મીટર લાંબો અને 45 મીટર પહોળો રનવે હશે. એરપોર્ટ પર 5 વિમાન ઉભા રાખવાની ક્ષમતા હશે.

- આ આખો પહાડી વિસ્તાર છે, જેના લીધે કન્સ્ટ્રક્શન માટે પહાડોને ડાયનામાઈટથી તોડવામાં આવી રહ્યો છે અને પછી તેને મશીનોથી કાપીને સમથળ કરવામાં આવશે.

- વુશાન સરકાર મુજબ આ પ્રોજેક્ટ 6 વર્ષ પહેલા શરુ કરવામાં આવ્યો હતો અને જૂનના અંત સુધીમાં તેના પૂર્ણ થવાની આશા છે.

એરપોર્ટ બનાવવાનો હેતુ

- વુશાન એરપોર્ટને ચોન્ગકિંગ જિયાંગબેઈ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટનો ટ્રાફિક ડાયવર્ટ કરવાના હેતુથી બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. ગયા વર્ષે ચોન્ગકિંગ એરપોર્ટે લગભગ 4 કરોડ પેસેંજર્સને હેન્ડલ કર્યા હતા

- 2020 સુધી વુશાન એરપોર્ટ લગભગ 280,000 પેસેંજર્સ અને 1,200 ટન જેટલો સામાનને ફેરવવા લાગશે. અહીંથી બેઇજિંગ, શાંઘાઈ, ગુઆંગઝોઉ, ચોન્ગકિંગ અને ચીનના મુખ્ય શહેરો માટે ફલાઈટ્સ હશે જાપાનમાં એક નાનકડી Trickથી 84% ઘટી ગયા સ્યુસાઇડ, ભારતે પણ લેવી જોઈએ શીખ

Chinese workers building airport on mountain. This airport will be the tallest across China.