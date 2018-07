ચીનમાં આવેલું છે 4000 વર્ષ જૂનું Underground ગામડું, આજે પણ વસે છે લોકો

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ચીનના સાનમેન્કશિયામાં 4000 વર્ષ જુના અન્ડરગ્રાઉન્ડ ગામડાની તસવીરો સામે આવી છે. જેમાં 10 હજાર જેટલા અન્ડરગ્રાઉન્ડ મકાન બનેલા છે અને 100થી વધુ કોર્ટયાર્ડ છે, જેમાં હજુ પણ 3000 લોકો વસી રહયા છે. મોડર્ન ફેસિલિટીઝ સાથે સજ્જ આ જગ્યા ક્યારેક 20 લાખ લોકોનું ઘર હતી. જો કે, હવે આ જગ્યાને ટુરિસ્ટની જેમ ડેવલપ કરાઈ રહ્યું છે અને જલ્દી જ લોકો અહીં ટનલ્સ અને તેના યુનિક આર્કિટેક્ચરને જોઈ શકશે. જાપાનમાં એક નાનકડી Trickથી 84% ઘટી ગયા સ્યુસાઇડ, ભારતે પણ લેવી જોઈએ શીખ

મોડર્ન સુવિધાઓથી સજ્જ

- આ ગામમાં બનેલા ઘરોને યાઓડોન્ગસના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. અહીં આ સમયે લગભગ 3000 લોકો વસી રહ્યા છે, જેની 6 પેઢીઓ લગભગ 200 વર્ષથી અહીં વસી રહી છે. - આજના સમયમાં વધુ પડતા ઘર મોડર્ન સુવિધાઓથી સજ્જ છે. જેમાં વધુ પડતામાં ઈલેક્ટ્રીસીટી અને બાકીની સુવિધાઓ પણ હાજર છે - અહીં રહેનારા લોકો સાદા પ્રકારના રહ્યા છે, પણ તેમના ઘરમાં તમામ સુવિધાઓ મોડર્ન અને વેસ્ટર્ન હોમ જેવી હતી. ત્યાં જ, કેટલાક લોકો અહીંથી આજના મોડર્ન ઘરમાં શિફ્ટ પણ થઇ ગયા છે - અહીં રહેતા લોકો પાસે સાત સ્ટવની સાથે સ્પેશિયલ રસોડું પણ છે, જે અલગ-અલગ ટેમ્પરેચરના હિસાબે ગરમ થતું રહે છે. તેનો ઉપયોગ શેફ રસોઈ બનાવવા માટે કરે છે.

