હાઈ હિલ્સના લીધે યુવતી લપસી પડી, જીવ બચ્યો પણ ઘૂંટણે આવ્યું ફ્રેક્ચર

મેક્સિકો: મેક્સિકોમાં એક યુવતી ઉતાવળમાં રસ્તો ક્રોસ કરી રહી હતી. પણ હાઈ હિલ્સ સેન્ડલના કારણે સ્લિપ થઈને પડી ગઈ. આ દરમિયાન એક ગાડીએ તેને પોતાની અડફેટમાં લીધી હતી. આ ખતરનાક એક્સીડેન્ટ સીસીટીવીમાં કેદ થઇ ગયું હતું.

- પોલીસના જણાવ્યા મુજબ 22 વર્ષની મિનેરવા રોડ ક્રોસ કરતી વખતે ફોન પર વાત કરતી હતી. આ જ દરમિયાન તેણે દોડીને રોડ ક્રોસ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. - તેણી જેવી ત્રીજી લેન પર પહોંચી કે હાઈ હિલ્સ સેન્ડલના લીધે તે લપસી પડી અને બીજી તરફથી આવી રહેલી એક ગાડીએ તેને અડફેટે લીધી હતી. જોકે ગાડીની સ્પીડ વધુ ન હતી જેના લીધે મિનરેવાનો જીવ બચી ગયો હતો. પણ તેણીને ઘૂંટણ અને એલબોમાં ફ્રેક્ચર આવ્યા છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Car hits woman slipped and fell on road. This is the shocking event which happen on road and accident was avoided.