મંગેતરે વેન્યૂનું બિલ જમા નહોતું કરાવ્યું એટલે દુલ્હને લગ્ન તોડી નાખ્યા

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઈંગ્લેન્ડમાં એક મહિલાએ લગ્નના દિવસે સેરેમનીથી થોડી જ કલાક પહેલા પોતાના મંગેતરને છોડી દીધો હતો. આ માટે કારણ માત્ર એટલું જ કે મંગેતરે વેન્યૂનું બિલ જમા નહોતું કરાવ્યું. તેણે લગ્નના દિવસે પોતાના પરિવાર અને મિત્રોને લગ્ન કેન્સલ થવાના સમાચાર આપ્યા હતા. આટલું જ નહીં, આ પછી તેણે પોતાના મિત્રોને પણ પાર્ટી આપી અને પાર્ટીમાં પોતાનો વેડિંગ ડ્રેસ પણ પહેર્યો હતો. આ પાર્ટી એ જ જગ્યાએ યોજાઈ જ્યાં તે હનીમૂન પર જવાની હતી. જાપાનમાં એક નાનકડી Trickથી 84% ઘટી ગયા સ્યુસાઇડ, ભારતે પણ લેવી જોઈએ શીખ - ડોર્સેટ શહેરની જ રહેતી 32 વર્ષની હેરિયેટ બટલરના લગ્નના દિવસે સવારે ખબર પડી કે તેના પાર્ટનર 41 વર્ષના કેવિન રોજર્સે વેડિંગ વેન્યુનું બિલ ભર્યું નથી

- હેરિયેટને આ વાતનો ઘણો ધક્કો લાગ્યો અને તેણે વેડિંગ સેરેમનીથી થોડી કલાક પહેલા જ લગ્ન કેન્સલ કરવાનો નિર્ણય કર્યો

- તેણીએ લગ્ન કેન્સલ કરવા બાબતે જણાવ્યું કે આ માત્ર રૂપિયાની બાબત ન હતી. આ મારા મોં પર એક તમાચા સમાન હતું કે તેણે મારી સાથે આ બાબતે વાત પણ નહોતી કરી. મિત્રો સાથે કરી પાર્ટી

- આ બધા પછી હેરિયેટએ મંગેતરના કોલને પણ નજરઅંદાજ કરી દીધો અને લગ્નના જ દિવસે પોતાના મિત્રો અને ફેમિલી માટે એક શાનદાર પાર્ટી યોજી હતી

- બે બાળકોની માતા હેરિયતે આ પાર્ટીને કવર કરવા માટે ફોટોગ્રાફર પણ બોલાવ્યો અને પોતાના 80 હજારના વેડિંગ ડ્રેસમાં પોઝ પણ આપ્યો

દિવસને બનાવવા માંગતી હતી યાદગાર

- હેરીયટે કહ્યું કે બધા લોકો લગ્નમાં સામેલ થવા પહોંચી ગયા હતા. આવામાં મને લાગ્યું કે આ દિવસને આપણે યાદગાર બનાવવો જોઈએ

- તેમણે કહ્યું કે આ કારણે જ મેં મારો વેડિંગ ડ્રેસ પહેર્યો હતો અને બાકી લોકોએ પણ એ જ ડ્રેસ પહેર્યો, જે તેઓ લગ્નમાં પહેરવાના હતા. પાર્ટીમાં આવેલા તમામ લોકોએ મને ખુબ સપોર્ટ કર્યો હતો.

Bride dumps fiance for not paying venue bill. A shocking happening of wedding breakup in England.