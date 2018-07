કૂતરાને બચાવવા રાષ્ટ્રપતિની પત્નીએ તળાવમાં માર્યો કૂદકો, જોતા રહી ગયા સુરક્ષાકર્મીઓ

»

»

»

કૂતરાને બચાવવા રાષ્ટ્રપતિની પત્નીએ તળાવમાં માર્યો કૂદકો, જોતા રહ્યા સુરક્ષાકર્મીઓ | brazil first lady marcela temer jumped in lake for saves her pet dog