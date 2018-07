યુવકે 12 વર્ષની ઉંમરે લીધો'તો રોકાણ કરવાનો નિર્ણય ને બની ગયો કરોડપતિ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ક્યારેક-ક્યારેક નાના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ ઘણા મોટા ફાયદાઓ કરાવી આપતું હોય છે. અમેરિકાના એરિક ફીન્મેનની સાથે પણ કઈંક આવું જ થયું. તેણે 12 વર્ષની ઉંમરમાં 1000 ડોલરની રકમ બીટકોઈનમાં ઈન્વેસ્ટ કરી હતી, જેની કિંમત આજે 60 લાખ ડોલર થઇ ગઈ છે. એટલે કે 64 હજારના ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ચાલતા હવે તે 38 કરોડ રૂપિયાનો માલિક બની ગયો છે. એરિકનું કહેવું છે કે જો તમે આગળના એક દશકામાં મિલેનીયર નથી બની શકતા તો તે તમારી પોતાની ભૂલ છે. દાદીએ ગિફ્ટમાં આપ્યા હતા 1000 ડોલર

- નોર્થ-વેસ્ટ અમેરિકામાં ઇડાહોમાં રહેતા 19 વર્ષના એરિક એક ભણેલ-ગણેલ પરિવારથી આવે છે. પણ હાઈસ્કૂલમાં ભણતી વખતે એમને થયું કે કોલેજ એમના માટે નથી

- ફેમિલી ઇચ્છતી હતી કે તે આગળ ભણે પણ આ માટે તેણે એક શરત રાખી દીધી અને તે પોતાના 18માં બર્થડે પહેલા જો મિલેનીયર બની જાય તો કોલેજ છોડી દેશે

- આ પછી તેણે બિટકોઈનમાં કરેલું તેનું નાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચેક કર્યું અને તેની કિંમત 38 કરોડ રૂપિયા થઇ ગઈ હતી

- એરિકે 12 વર્ષની ઉંમરમાં આ કરન્સીમાં 64 હજાર રૂપિયા એટલે કે 1000 ડોલરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હતું, જે તેની દાદીએ તેને ગિફ્ટમાં આપ્યા હતા

ફ્રેન્ડ્સ અને ફેન્સ આવે છે સલાહ લેવા

- એરિકે જણાવ્યું કે તેમના ઘણા બધા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેન્સ છે, જે તેની સલાહ લેવા માંગે છે કારણકે તેઓ પણ આમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંગે છે

- તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 10 હજારથી વધુ ફોલોઅર્સ છે, જ્યાં તે પોતાની લકઝરી લાઈફ, કાર અને કેશની સાથે રમત રમતા ફોટોઝ શેર કરે છે

