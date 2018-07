જાપાનમાં એક નાનકડી Trickથી 84% ઘટી ગયા સ્યુસાઇડ, ભારતે પણ લેવી જોઈએ શીખ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: જાપાનમાં રેલવે સ્ટેશનો પર આત્મહત્યાના કિસ્સાઓ સતત વધી રહ્યા હતા. આ બાબતની ગંભીર નોંઘ લઈને ત્યાંની સરકારે કઈંક અલગ કરતા રેલવે પ્લેટફોર્મ અને રેલવે ક્રોસિંગ પર વાદળી રંગની LED લાઇટ્સ લગાવી દીધી. આ વાદળી લાઈટ્સની એવી અસર થઇ કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં જાપાનમાં સુસાઇડ કરનાર લોકોના કિસ્સા 84% સુધી ઓછા થઇ ગયા. આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

- આત્મહત્યા ઘટવા પાછળનું કારણ એવું અપાયું છે કે વાદળી રંગની લાઇટ્સ જોઈને લોકોને ઘણી શાંતિ થાય છે.

- વધુ પડતા લોકો માનસિક તણાવના લીધે સુસાઇડ કરતા હોય છે.

- આવામાં લોકો સ્યુસાઇડ કરવાના ઈરાદા સાથે રેલવે સ્ટેશન પર પહોંચી જાય છે, વાદળી રંગની લાઇટ્સને જોઈને પોઝિટિવ ફીલ કરે છે અને તેમનો માનસિક તણાવ ઓછો થાય છે.

જાપાનમાં આ પ્રયોગ સફળ જોઈને બ્રિટન પણ શરુ કરશે

જાપાનમાં આ પ્રયોગ શાનદાર રીતે સફળ થયા બાદ અને તેના પરિણામો જોયા પછી બ્રિટન પણ તેમને ત્યાં આ પ્રયોગ કરવા જઈ રહ્યું છે. જોકે ભારતમાં પણ સ્યુસાઇડનું પ્રમાણ ઘણું વધુ હોવાથી ભવિષ્યમાં અહીં પણ આવો પ્રયોગ થાય તેવી લોકોને આશા છે.

Blue lights helped to reduce ration of suicide withing Japan. this is the new idea which India and other countries should try for betterment.