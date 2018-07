ફૂટબોલની સાઈઝનું છે આ બાળકીનું માથું, ઈલાજ નહીં કરાયો તો ગમે ત્યારે ફાટી શકે છે પ્રેશરથી

અજબ-ગજબ ડેસ્ક: પાકિસ્તાનમાં એક મોટું માથું ધરાવતી બાળકીનો મામલો સામે આવ્યો છે. 7 મહિનાની બાળકીને હાઈડ્રોસેફલસ નામની બીમારી છે. આ બીમારી દર 1000માંથી એક બાળકને હોય છે. આમના નૂર નામની આ બાળકીને સર્જરીની જરૂરિયાત છે. જો આ સર્જરી થઇ જાય તો તે સામાન્ય જીવન જીવી શકે છે. પણ તેના માતા-પિતા પાસે સર્જરીના પૈસા નથી. ડોક્ટર્સે બાળકીના ઇલાજનો ખર્ચ 1.71 લાખ રૂપિયા બતાવ્યો છે. મહિલાને ગિફ્ટમાં મળ્યો હતો 'ચંદ્ર', હવે હક માટે NASA પર કરી નાખ્યો કેસ

મોડું થયું તો પ્રેશરથી ફાટી શકે છે માથું

- આમનાના માથાનો ઘેરાવો લગભગ 40 ઇંચ થઇ ચુક્યો છે અને તે સતત વધી રહ્યો છે. મોટા અને ભારે માથાને કારણે બાળકીને ખાવા-પીવામાં અને ઊંઘવામાં પણ તકલીફ પડી રહી છે

- કેસ જોનાર ડોક્ટર્સએ જણાવ્યું છે કે બાળકીની ઉંમર અત્યારે સર્જરી માટે ઘણી નાની છે. તેના માથામાંથી ફ્લ્યુડ કાઢવું પડશે. પણ જે રીતે સમય વીતી રહ્યો છે, તે બાળકી માટે ઠીક નથી. કારણકે સતત ફ્લ્યુડ વધવાથી બ્રેન્સટેમમાં પ્રેશર આવવાથી માથું ફાટી શકે છે.

માત્ર 7 હજાર રૂપિયા કમાય છે પિતા

- બાળકીના પિતા અમાન એક ટ્રાન્સપોર્ટ કંપનીમાં કામ કરે છે. તે મહિનાના માત્ર 7 હજાર રૂપિયા કમાય છે. તેણે જણાવ્યું છે કે તે ઘણા સમયથી બાળકીની સર્જરી માટે રૂપિયા એકઠા કરી રહ્યા છે. કેટલાક રૂપિયા તેમણે તેમના મિત્રો પાસેથી અને સંબંધીઓ પાસેથી ઉધાર લીધા છે. પિતાને આશા છે કે ઈદ પછી ડોક્ટર્સ તેમને સર્જરી માટે તારીખ આપી દેશે.

