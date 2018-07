એફિલ ટાવરને આતંકી હુમલાથી બચાવવા 280 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે કાચની દીવાલ કરાઈ

પેરિસ: પેરિસ એફિલ ટાવરની સલામતી અભેદ બનાવવામાં લાગ્યું છે. આ ઐતિહાસિક ટાવરને બુલેટપ્રૂફ કાચની દીવાલ અને સ્ટીલની ફેન્સિંગથી કવર કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ માટે કામ પણ શરૂ થઈ ગયું છે અને જુલાઈ સુધીમાં પૂરું થવાની સંભાવના છે. આ નિર્માણ પાછળ 280 કરોડ રૂપિયા (40.7 મિલિયન ડોલર) ખર્ચ થઈ રહ્યો છે. હકીકતમાં આતંકી હુમલા રોકવા માટે પેરિસના મુખ્ય સ્થળોને અભેદ બનાવવાનો પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યો છે. 2015થી પેરિસમાં થયેલા એક પછી એક આતંકી હુમલામાં 240 લોકો માર્યા ગયા છે.

પેરિસ સલામતી પાછળ 2000 કરોડ રૂ. ખર્ચ કરી રહ્યું છે

- 2024ની ઓલિમ્પિક ગેમ્સ પેરિસમાં યોજાવાની છે. અહીં મુખ્ય પ્રવાસન સ્થળોની સલામતી અને રિનોવેશન પર કામ ચાલી રહ્યું છે. એફિલ ટાવરનો આ પ્રોજેક્ટ તેનો જ ભાગ છે.

આતંકી ટ્રક લઈને પણ આ દીવાલ તોડી નહીં શકે

- કાચની બુલેટપ્રૂફ દીવાલ 2.5 ઈંચ જાડી છે. 10 ફૂટ ઊંચી આ દીવાલની એક પેનલનું વજન 1.5 ટન છે. દીવાલ પહેલા 240 બ્લોક પણ લગાવાયા છે. આતંકી ભારે વાહન લઈને પણ આવે તો તેને ભેદી નહીં શકે.

* વર્ષ - પર્યટક

2015 - 69 લાખ

2016 - 58 લાખ

2017 - 62 લાખ

2018માં 70 લાખ પ્રવાસીઓના એફિલ ટાવર પર આવવાની આશા.

Authorities build permanent security belt around the Eiffel Tower. This is the historic step taken by officials in Paris to protect Tourism.