આ સમયે દુનિયામાં દર સાતમા વ્યક્તિ પાસે એક હથિયાર

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: આ સમયે દુનિયામાં દર સાતમા વ્યક્તિ પાસે એક હથિયાર છે. સૌથી વધુ હથિયાર અમેરિકન્સ પાસે છે, જયારે ભારતીયો બીજા અને પાકિસ્તાન ત્રીજા નંબરે છે. આ ખુલાસો ધ સ્મોલ આર્મ્સ સર્વેની એક રિપોર્ટમાં થયો છે. આ સર્વે 133 દેશોમાં એ ખબર જાણવા માટે કરાયો હતો કે સામાન્ય લોકો પાસે કેટલા હથિયાર છે.

- દુનિયાની વસ્તી લગભગ 7 અરબ છે. વર્ષ 2017ના આંકડાઓ અનુસાર આ વસ્તી પાસે એક અરબથી પણ વધુ હથિયાર છે. આ રીતે એવરેજ જોઈએ તો દર સાતમા વ્યક્તિ પાસે હથિયાર છે. આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

અમેરિકામાં પ્રતિ વ્યક્તિ એકથી વધુ હથિયાર:

અમેરિકાની વસ્તી લગભગ 33 કરોડ છે. રિપોર્ટ અનુસાર અમેરિકી લોકો પાસે કાયદેસર-ગેરકાયદેસર રીતે 39 કરોડ હથિયાર છે. એવરેજના હિસાબે જોઈએ તો દરેક અમેરિકન પાસે ઓછામાં ઓછું એક હથિયાર છે.

હથિયારોના મામલે ભારત બીજા નંબર પર, પાકિસ્તાન ત્રીજા નંબર પર:

ભારત 7 કરોડ 11 લાખ હથિયારોની સાથે બીજા નંબર પર છે. 4 કરોડ 39 લાખ હથિયારો સાથે પાકિસ્તાન ત્રીજા અને એક કરોડ 76 લાખના હથિયારો સાથે રશિયા ચોથા સ્થાને છે. જોકે કોઈપણ દેશના દર 100 રહેવાસીઓ પાસે હથિયારોના મામલે ભારત, ચીન અને રશિયા અમેરિકાથી ઘણું પાછળ છે. આ ત્રણેય ટોપ 25માં પણ નથી. આ મામલે પાકિસ્તાન 20મા, લેબનાન-આઇસલેન્ડ 32મા, કેનેડા-ઉરુગ્વે 35મા નંબરે છે.

At this time each seventh man on earth holds ammunition. This is the recent survey on arms and ammunition across the world.