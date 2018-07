મહાન વિજ્ઞાની આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન ભારતીયોને શારીરિક-માનસિક રીતે સમજતા હતા 'નબળા'

લંડન: વિશ્વના સર્વકાલીન મહાન વિજ્ઞાનીઓમાં સામેલ આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન ભારતીયોને શારીરિક અને માનસિક રીતે નબળા સમજતા હતા. જ્યારે ચાઇનીઝને મશીનમેન કહેતા હતા. એવું તેમણે પોતાની ડાયરીમાં લખ્યું હતું. તેમણે લખ્યું છે કે 'ભારતના જળ-વાયુ જ કાંઇક એવાં છે કે અહીંના લોકો શારીરિક અને માનસિક રીતે નબળા લાગે છે. ભારતીય 15 મિનિટથી વધુ આગળ-પાછળનું વિચારી નથી શકતા. અનુવાંશિક કારણ પણ તેની પાછળ જવાબદાર હોય છે. ખાસ વાત એ છે કે આઇન્સ્ટાઇને જ્યારે આ લખ્યું હતું ત્યારે તેઓ ભારત આવ્યા પણ ન હતા. માત્ર શ્રીલંકામાં તેઓ કેટલાક ભારતીયોને મળ્યા હતા, તેના આધારે પોતાનો મત બનાવ્યો હતો. જાપાનમાં એક નાનકડી Trickથી 84% ઘટી ગયા સ્યુસાઇડ, ભારતે પણ લેવી જોઈએ શીખ

જોકે, આઇન્સ્ટાઇન વિવિધ સ્થળોએ ફરવાના શોખીન હતા. તેઓ પોતાની ટ્રાવેલ ડાયરી પણ લખતા હતા. જ્યાં પણ ફરીને આવતા, ત્યાંનો ઉલ્લેખ ડાયરીમાં કરતા હતા. 1922-23માં આઇન્સ્ટાઇન એશિયાના ઘણા દેશોમાં ફરવા નીકળ્યા હતા. તેમણે ચીન અને શ્રીલંકાની યાત્રા કરી હતી અને આ બંને દેશો અંગે પોતાની ડાયરીમાં લખ્યું છે. હવે કેલિફોર્નિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેક્નોલાજીમાં આઇન્સ્ટાઇન પેપર પ્રોજેક્ટના સહાયક નિર્દેશક જીવ રોજેનક્રેન્જે આ ડાયરીના કેટલાક અંશ પોતાના પુસ્તકના માધ્યમથી જાહેર કર્યા છે.

આઇન્સ્ટાઇનની છબી વિજ્ઞાની ઉપરાંત રંગભેદ વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવનાર વ્યકિતની પણ છે. તેઓ જાહેર મંચો પર રંગભેદની ટીકા કરતા હતા અને તેને 'શ્વેત લોકોની બીમારી' ગણાવતા હતા. તેમ છતાં તેમની ડાયરીમાં એશિયાના લોકો માટે રંગભેદી ટિપ્પણી પણ કરાઇ છે.

ચાઇનીઝ અને શ્રીલંકન લોકો માટે લખ્યું- બહુ ગંદી રીતે રહે છે

ભારત જ નહીં તેમણે ચીન અંગે પણ કાંઇક આવું લખ્યું છે. તેમણે ચાઇનીઝ લોકો અંગે લખ્યું-'અહીંના લોકો બહુ મહેનતુ હોય છે. મને તો આ લોકો મશીનમેન લાગે છે. પરંતુ સાથે જ બહુ ખરાબ રીતે રહે છે અને ઓછી અક્કલના હોય છે. શ્રીલંકાના લોકો માટે લખ્યું કે 'અહીંના લોકો બહુ ગંદી રીતે રહે છે. તેમનો સિદ્ધાંત ઓછું કામ કરો, જરૂરિયાત પણ ઓછી રાખો હોય છે. આ જ તેમના જીવનનું સાધારણ આર્થિક ચક્ર છે.'

