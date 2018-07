ડાયપર ન બદલવાને લીધે 13 વર્ષની બાળકીનું મોત, માતા વિરુદ્ધ દાખલ થયો કેસ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: યુ.એસ.ના એપિલટન શહેરમાં એક માતાને તેની દિવ્યાંગ દીકરીના મોત મામલે આરોપી બનાવાઈ છે છે. મહિલાના જણાવ્યા મુજબ, તેને યાદ નથી કે તેણે પોતાની 13 વર્ષની દિવ્યાંગ દીકરીનું ડાયપર ક્યારે બદલ્યું હતું. સાફ-સફાઈમાં બેદરકારીના લીધે અને ઇન્ફેક્શનના કારણે બાળકીએ જીવ ગુમાવ્યો હતો .

- આ બાબતની તપાસ કરી રહેલા અધિકારી મેલિન્ડા ટેમ્પલિટ્સએ કોર્ટને બતાવ્યું છે કે 13 વર્ષની બ્રિયાના ગૈસર્ટ ચાલવા,બોલવા કે પોતાની સાર સંભાળ રાખવા માટે સક્ષમ ન હતી. દેખભાળમાં થયેલી લાપરવાહીના લીધે અને સાફ-સફાઈ ન થવાને લીધે તેનો જીવ જતો રહ્યો. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, માતાએ દાખવેલી બેજવાબદારીથી બરિયાનાએ પોતાના છેલ્લા દિવસોમાં ઘણો સંઘર્ષ કર્યો હતો.

- જે પોલીસ અધિકારીને તપાસ દરમિયાન બાળકીનો મૃતદેહ 29 મે 2017એ મળ્યો હતો, તેમણે જણાવ્યું હતું કે,"બ્રિયાનાના રૂમમાંથી અસહ્ય દુર્ગંધ આવી રહી હતી, ખરાબ જમવાનું અને મૃતદેહના સડવાને લીધે ગંધથી જાહેર હતું કે બાળકીનું મોત કેટલાક દિવસ પહેલા જ થઇ ચૂક્યું હતું."

- આ મામલે હાલ તો કેસ દાખલ કરી દેવાયો છે અને સાથે જ તેના પર 3 લાખ ડોલર દંડ પણ લગાવવામાં આવ્યો છે. આ કેસની સુનાવણી 19 જૂને હાથ ધરાશે.

A child got death due to not changing diaper. This is the real case where a mother did not changed diaper.