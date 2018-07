90 વર્ષના વૃદ્ધે 75 વર્ષ પહેલા ચોર્યું હતું સાઈન બોર્ડ, હવે ચિઠ્ઠી લખીને માફી માંગી, દંડ પણ ભર્યો

ન્યુયોર્ક: અમેરિકાના એક 90 વર્ષીય વ્યકતિએ લગભગ 75 વર્ષ પહેલા કરેલી પોતાની એક ચોરી બાબતે લેખિતમાં માફી માંગી છે. ઉટાહ પ્રાંતના મિડવેલના પીડબલ્યુડીને તેણે 50 ડોલર (લગભગ 3500 રૂપિયા)નો દંડ પણ મોકલ્યો છે. ડિપાર્ટમેન્ટને લખેલા પત્રમાં વ્યક્તિએ પોતાને ભૂલ સ્વીકારનાર નાગરિક બતાવ્યો છે. તેણે લખ્યું છે કે તે રૂપિયા એટલે મોકલી રહ્યા છે કારણકે કેટલાયે દશકા પહેલા મેં સ્ટોપ લખેલું સાઈન બોર્ડ ચોર્યું હતું.

* વૃધ્ધે લખ્યું છે:

ભૂલ સુધારવા માંગુ છું: ટેક્સાસના નોર્થ હ્યૂસ્ટનમાં રહેતા આ સામાન્ય માણસે લખ્યું,"જયારે મેં ચોરી કરી, તે સમયે હું યુવાન હતો અને કંઈ ખાસ વિચારતો ન હતો. તે સમય માટે મને મૂર્ખ કહેવો બરાબર રહેશે. હવે હું મારી અગાઉ કરેલી ભૂલો સુધારવા માંગુ છું. હું ઈચ્છું છું કે ભગવાન મને માફ કરી દે."

* વ્યક્તિના વર્તનથી ઓફિસર્સ આશ્ચર્યમાં:

વૃદ્ધ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા 50 ડોલર અને માફીનામા બાદ ઓફિસર્સ તેમનો આભાર માંગવા ઇચ્છતા હતા પણ પત્રમાં તેમણે કોઈ સરનામું લખ્યું નથી. મિડવેલના મેયર આ સાઈન બોર્ડ ચોરી થવાની ઘટનાને લગભગ 75 વર્ષ જૂની બતાવે છે. તેમના મુજબ,"આ વ્યક્તિએ 50 ડોલરથી કેટલીયે વધારે રકમ મોકલી આપી છે. 75 વર્ષથી તેઓ પોતાના ખભા પર એક ભાર ઉપાડી રહ્યા છે. હું તેમનું નામ નથી જાણતો પણ તેમને માફી મળવા બાબતે ખબર પડી જાય તો તેઓ શાંતિથી જીવન વિતાવી શકે. તેમણે જે રકમ મોકલી છે તેમાંથી શહેરમાં હજુ એક સ્ટોપ સાઈન બોર્ડ લગાવવામાં આવશે." રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

90 years old man asked for forgiveness for theft of a sign board years ago. Old man sent money for theft of a sign board years ago.